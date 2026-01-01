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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Cheshire Cat AI erstellen können

Cheshire Cat AI ist ein Open-Source-Framework zum Erstellen von Produktions-KI-Agenten als Microservice. Anstatt separate Bibliotheken für Speicher, Tools und Konversationsformen zusammenzufügen, liefert die Cat eine API-first-Laufzeitumgebung mit einem integrierten Qdrant-Vektorspeicher, einem Plugin-System, Event-Hooks und Funktionsaufrufen – sodass derselbe Agent einen Chatbot, ein internes Tool oder einen kundenorientierten Assistenten von einem einzigen Backend aus betreiben kann.

Das Framework ist modellunabhängig und funktioniert mit jedem LangChain-kompatiblen LLM und Embedder, einschließlich OpenAI, Anthropic, Ollama und selbst gehosteten Modellen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält den Konversationsverlauf, Embeddings und Plugin-Code unter Ihrer vollständigen Kontrolle, mit Multiuser-Unterstützung und granularen Berechtigungen für Team-Bereitstellungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Cheshire Cat AI

Integriertes RAG

Ein integrierter Qdrant-Vektorspeicher nimmt Dokumente auf und ruft relevante Kontexte automatisch ab, sodass Agenten aus Ihren Daten und nicht aus generischem Modellwissen antworten.

Plugin-System

Legen Sie Python-Plugins in das Admin-Panel ab, um Tools, Hooks und konversationelle Formulare hinzuzufügen, ohne den Kern zu forken – erweitern Sie das Verhalten zur Laufzeit, anstatt das Image neu zu erstellen.

Jeder LLM-Anbieter

Wechseln Sie in der Admin-Benutzeroberfläche zwischen OpenAI, Anthropic, Ollama und anderen LangChain-kompatiblen Modellen, um Kosten, Latenz und Datenresidenz pro Anwendungsfall in Einklang zu bringen.

REST und WebSocket API

Binden Sie den Agenten über eine anpassbare REST-API in jedes Frontend ein oder chatten Sie über WebSocket, mit separaten API-Schlüsseln für jeden Transport für eine detaillierte Zugriffskontrolle.

Konversationsformulare

Definieren Sie Pydantic-gestützte Formulare, die mehrstufige Konversationen wie Buchungen oder Bestellungen leiten, wobei der Agent strukturierte Daten sammeln kann, während der Dialog natürlich bleibt.

Warum Sie Cheshire Cat AI auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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