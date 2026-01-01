Navidrome ist ein schlanker, schneller Musik-Streaming-Server, der Ihnen Spotify-ähnlichen Zugriff auf Ihre eigene Musiksammlung von jedem Gerät aus ermöglicht. Er scannt automatisch Ihre Musikordner, extrahiert Metadaten und stellt MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- und OPUS-Dateien über eine moderne Weboberfläche und eine Subsonic-kompatible API bereit, die von Dutzenden mobiler Apps wie DSub, Symfonium und Feishin unterstützt wird. Die Unterstützung mehrerer Benutzer bedeutet, dass jeder Hörer seine eigenen Wiedergabelisten, Bewertungen und Hörstatistiken erhält.

Das Selbst-Hosten von Navidrome bedeutet permanenten Zugriff auf jedes Album, das Sie besitzen, unabhängig von Lizenzänderungen oder Dienstabschaltungen. Es gibt keine Abonnementgebühren, keine Komprimierung der Audioqualität und kein Verhaltens-Tracking – nur Ihre Musik, in voller Qualität von Ihrer eigenen Infrastruktur gestreamt.