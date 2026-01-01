Flarum ist eine Forum-Plattform der nÃ¤chsten Generation, die Online-Diskussionen fÃ¼r das moderne Web neu definiert. Mit einem Mobile-First-Ansatz entwickelt, bietet es eine elegante, schnelle und intuitive Erfahrung, die bedeutungsvolle GesprÃ¤che fÃ¶rdert. Im Gegensatz zu traditioneller Forum-Software, die veraltet und umstÃ¤ndlich wirkt, kombiniert Flarum Echtzeit-Updates, unendliches Scrollen und ein leistungsstarkes Erweiterungssystem in einer sauberen, ablenkungsfreien OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von Flarum auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Community-Daten, keine nutzerbasierten GebÃ¼hren und die Freiheit, jede der Ã¼ber 200 Community-Erweiterungen zu installieren. Mit MySQL fÃ¼r die Datenspeicherung und Ã¼ber 41 verfÃ¼gbaren Ãœbersetzungspaketen skaliert Flarum von Nischen-Hobbygruppen bis hin zu groÃŸen professionellen Communities.