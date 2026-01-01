Linkwarden mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kollaborativer Lesezeichen-Manager, der vollständige Webseiten-Snapshots archiviert, damit gespeicherte Links niemals ungültig werden.
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Was Sie mit Linkwarden erstellen können
Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der dem Link-Verfall entgegenwirkt, indem er automatisch vollständige Seiten-Snapshots — einschließlich Bildern und Formatierungen — in dem Moment archiviert, in dem Sie einen Link speichern. Ihre Lesezeichen bleiben Jahre später lesbar, unabhängig davon, was mit der ursprünglichen URL geschieht. Sammlungen, Tags, Hervorhebungen und Anmerkungen ermöglichen es Ihnen, strukturierte Wissensdatenbanken aufzubauen, anstatt flache Linklisten.
Das Selbst-Hosten von Linkwarden bietet Ihnen unbegrenzte Archivierung, die nur durch Ihren VPS-Speicher begrenzt ist, vollständige Privatsphäre über Ihre Browsing-Muster und kein Risiko, jahrelang kuratierte Lesezeichen zu verlieren, wenn ein Cloud-Dienst abgeschaltet wird oder sein Preismodell ändert.
Wichtige Funktionen von Linkwarden
Vollständige Seitenarchivierung
Erfasst automatisch vollständige Seiten-Schnappschüsse mit Bildern, sodass gespeicherte Inhalte erhalten bleiben, selbst wenn die ursprünglichen Websites offline gehen.
Sammlungen & Tags
Lesezeichen in benannte Sammlungen mit benutzerdefinierten Tags und Anmerkungen für strukturierte, durchsuchbare Wissensdatenbanken organisieren.
Mehrbenutzer-Zusammenarbeit
Teilen Sie Sammlungen mit Teammitgliedern und steuern Sie den Zugriff mit benutzerbezogenen Berechtigungen für Teamforschung und Wissensaustausch.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie archivierte Seiteninhalte, Titel, Beschreibungen und Anmerkungen, um sofort alles in Ihrer Sammlung zu finden.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Seiten direkt aus Chrome oder Firefox mit einem Klick, wobei die Erweiterung Inhalte erfasst, bevor sie verschwinden.
Warum Sie Linkwarden auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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