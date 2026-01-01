Mafl als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische, selbstgehostete Startseite, die alle Dienste, Links und Dashboards, die Sie verwenden, hinter einem einzigen Tab organisiert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Mafl
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mafl erstellen kÃ¶nnen
Mafl ist eine Open-Source-Homepage, entwickelt fÃ¼r Personen, die mehrere selbst gehostete Dienste betreiben und einen schnellen, ablenkungsfreien Startpunkt wÃ¼nschen. Das gesamte Layout wird in einer einzigen YAML-Konfigurationsdatei beschrieben, sodass das Dashboard reproduzierbar, versionskontrolliert und trivial neben dem Rest Ihres Stacks gesichert werden kann.
Das Selbst-Hosting von Mafl auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Lesezeichen, jeden API-SchlÃ¼ssel und jede Integration auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Alle Drittanbieter-Anfragen fÃ¼r Dienst-Widgets werden Ã¼ber das Mafl-Backend geleitet, sodass Anmeldeinformationen und Metadaten niemals an den Browser oder an externe Dashboard-Anbieter gelangen.
Wichtige Funktionen von Mafl
YAML-Konfiguration
Definieren Sie Gruppen, Dienste, Themen und Widgets in einer einzigen config.yml-Datei, die Sie versionskontrollieren und Ã¼ber Umgebungen hinweg replizieren kÃ¶nnen.
Live-Service-Widgets
Interaktive Karten zeigen Echtzeitdaten wie Wetter, IP-Informationen und benutzerdefinierte Integrationen an, ohne API-SchlÃ¼ssel dem Browser preiszugeben.
Benutzerdefinierte Themes
Wechseln Sie zwischen den mitgelieferten Themes oder gestalten Sie Ihr eigenes, um es an Ihre Marke anzupassen und mit der Community zu teilen.
Mehrsprachige BenutzeroberflÃ¤che
Wird geliefert mit Englisch, Spanisch, Deutsch, FranzÃ¶sisch, Russisch, Chinesisch und mehr, automatisch vom Browser des Besuchers erkannt.
Iconify und Emoji-Symbole
WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 200.000 Iconify Vektorsymbolen, jedem Emoji, einer Remote-URL oder einem lokal gespeicherten Bild fÃ¼r jede Dienstkachel.
Installierbare PWA
FÃ¼gen Sie Mafl als Progressive Web App zu Ihrem Telefon oder Desktop hinzu, um ein sofortiges, App-Ã¤hnliches Starterlebnis zu erhalten.
Warum Sie Mafl auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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