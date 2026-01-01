Bis zu 69 % Rabatt auf Mafl

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Minimalistische, selbstgehostete Startseite, die alle Dienste, Links und Dashboards, die Sie verwenden, hinter einem einzigen Tab organisiert.

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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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KVM 4
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VerlÃ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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KVM 8
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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mafl erstellen kÃ¶nnen

Mafl ist eine Open-Source-Homepage, entwickelt fÃ¼r Personen, die mehrere selbst gehostete Dienste betreiben und einen schnellen, ablenkungsfreien Startpunkt wÃ¼nschen. Das gesamte Layout wird in einer einzigen YAML-Konfigurationsdatei beschrieben, sodass das Dashboard reproduzierbar, versionskontrolliert und trivial neben dem Rest Ihres Stacks gesichert werden kann.

Das Selbst-Hosting von Mafl auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Lesezeichen, jeden API-SchlÃ¼ssel und jede Integration auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Alle Drittanbieter-Anfragen fÃ¼r Dienst-Widgets werden Ã¼ber das Mafl-Backend geleitet, sodass Anmeldeinformationen und Metadaten niemals an den Browser oder an externe Dashboard-Anbieter gelangen.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Mafl

YAML-Konfiguration

Definieren Sie Gruppen, Dienste, Themen und Widgets in einer einzigen config.yml-Datei, die Sie versionskontrollieren und Ã¼ber Umgebungen hinweg replizieren kÃ¶nnen.

Live-Service-Widgets

Interaktive Karten zeigen Echtzeitdaten wie Wetter, IP-Informationen und benutzerdefinierte Integrationen an, ohne API-SchlÃ¼ssel dem Browser preiszugeben.

Benutzerdefinierte Themes

Wechseln Sie zwischen den mitgelieferten Themes oder gestalten Sie Ihr eigenes, um es an Ihre Marke anzupassen und mit der Community zu teilen.

Mehrsprachige BenutzeroberflÃ¤che

Wird geliefert mit Englisch, Spanisch, Deutsch, FranzÃ¶sisch, Russisch, Chinesisch und mehr, automatisch vom Browser des Besuchers erkannt.

Iconify und Emoji-Symbole

WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 200.000 Iconify Vektorsymbolen, jedem Emoji, einer Remote-URL oder einem lokal gespeicherten Bild fÃ¼r jede Dienstkachel.

Installierbare PWA

FÃ¼gen Sie Mafl als Progressive Web App zu Ihrem Telefon oder Desktop hinzu, um ein sofortiges, App-Ã¤hnliches Starterlebnis zu erhalten.

Warum Sie Mafl auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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