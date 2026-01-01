OSRM (Open Source Routing Machine) ist eine Hochleistungs-Routing-Engine fĂĽr die kĂĽrzesten Wege in StraĂźennetzen, die aus OpenStreetMap-Daten erstellt wurden. Es ermĂ¶glicht Abbiegeanweisungen, Isochronen, Distanzmatrizen, Kartenabgleich und Reiseoptimierung ĂĽber eine saubere HTTP-API und wird in der Produktion von openstreetmap.org und vielen kommerziellen Kartenprodukten eingesetzt.

Diese Vorlage liefert das offizielle Routing-Backend zusammen mit dem offiziellen Directions-Frontend, sodass Sie sofort eine funktionierende Karten-BenutzeroberflĂ¤che erhalten. Das Selbst-Hosting von OSRM auf Ihrem eigenen VPS entfernt Quoten pro Anfrage und Preisstufen, hĂ¤lt Standortanfragen privat und ermĂ¶glicht es Ihnen, jede OpenStreetMap-Region, die Sie benĂ¶tigen, auszutauschen, ohne Telemetriedaten mit einem Drittanbieter zu teilen.