OSRM in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-OpenStreetMap-Routing-Engine mit integrierter RoutenfĂĽhrungs-UI fĂĽr die Navigation mit dem Auto, Fahrrad und zu FuĂź.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OSRM erstellen kĂ¶nnen
OSRM (Open Source Routing Machine) ist eine Hochleistungs-Routing-Engine fĂĽr die kĂĽrzesten Wege in StraĂźennetzen, die aus OpenStreetMap-Daten erstellt wurden. Es ermĂ¶glicht Abbiegeanweisungen, Isochronen, Distanzmatrizen, Kartenabgleich und Reiseoptimierung ĂĽber eine saubere HTTP-API und wird in der Produktion von openstreetmap.org und vielen kommerziellen Kartenprodukten eingesetzt.
Diese Vorlage liefert das offizielle Routing-Backend zusammen mit dem offiziellen Directions-Frontend, sodass Sie sofort eine funktionierende Karten-BenutzeroberflĂ¤che erhalten. Das Selbst-Hosting von OSRM auf Ihrem eigenen VPS entfernt Quoten pro Anfrage und Preisstufen, hĂ¤lt Standortanfragen privat und ermĂ¶glicht es Ihnen, jede OpenStreetMap-Region, die Sie benĂ¶tigen, auszutauschen, ohne Telemetriedaten mit einem Drittanbieter zu teilen.
Wichtige Funktionen von OSRM
Integrierte Navigations-UI
Das offizielle OSRM-Frontend wird vorkonfiguriert mit Ihrem Backend ausgeliefert und bietet Ihnen eine interaktive Routing-Karte, ohne dass Sie Code schreiben mĂĽssen.
Sub-Millisekunden-Routing
Die Multi-Level-Dijkstra-Engine liefert Routen im kontinentalen MaĂźstab in Millisekunden, selbst auf bescheidener VPS-Hardware.
VollstĂ¤ndige Routing-API
Endpunkte fĂĽr Route, Tabelle, Match, Fahrt, Kachel und NĂ¤chstgelegenes ermĂ¶glichen es Ihnen, darauf aufbauend Wegbeschreibungen, ETA-Matrizen, GPS-Kartenabgleich und TSP-LĂ¶ser zu erstellen.
Benutzerdefinierte OSM-Regionen
Richten Sie den gebĂĽndelten Init-Container auf einen beliebigen Geofabrik-Extrakt aus, um das Routing fĂĽr ein Land, einen Kontinent oder einen weltweiten Datensatz Ihrer Wahl bereitzustellen.
Mehrere Reiseprofile
Wechseln Sie das enthaltene Lua-Profil zwischen Auto, Fahrrad und zu FuĂź, um die RoutenfĂĽhrung an den Anwendungsfall anzupassen, den Sie bereitstellen.
Keine Kontingente oder API-SchlĂĽssel
FĂĽhren Sie unbegrenzte Abfragen auf Ihrer eigenen Instanz aus, ohne Ratenbegrenzungen, KostenĂĽberraschungen oder Datenweitergabe an Dritte.
Warum Sie OSRM auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.