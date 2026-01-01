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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OSRM erstellen kĂ¶nnen

OSRM (Open Source Routing Machine) ist eine Hochleistungs-Routing-Engine fĂĽr die kĂĽrzesten Wege in StraĂźennetzen, die aus OpenStreetMap-Daten erstellt wurden. Es ermĂ¶glicht Abbiegeanweisungen, Isochronen, Distanzmatrizen, Kartenabgleich und Reiseoptimierung ĂĽber eine saubere HTTP-API und wird in der Produktion von openstreetmap.org und vielen kommerziellen Kartenprodukten eingesetzt.

Diese Vorlage liefert das offizielle Routing-Backend zusammen mit dem offiziellen Directions-Frontend, sodass Sie sofort eine funktionierende Karten-BenutzeroberflĂ¤che erhalten. Das Selbst-Hosting von OSRM auf Ihrem eigenen VPS entfernt Quoten pro Anfrage und Preisstufen, hĂ¤lt Standortanfragen privat und ermĂ¶glicht es Ihnen, jede OpenStreetMap-Region, die Sie benĂ¶tigen, auszutauschen, ohne Telemetriedaten mit einem Drittanbieter zu teilen.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von OSRM

Integrierte Navigations-UI

Das offizielle OSRM-Frontend wird vorkonfiguriert mit Ihrem Backend ausgeliefert und bietet Ihnen eine interaktive Routing-Karte, ohne dass Sie Code schreiben mĂĽssen.

Sub-Millisekunden-Routing

Die Multi-Level-Dijkstra-Engine liefert Routen im kontinentalen MaĂźstab in Millisekunden, selbst auf bescheidener VPS-Hardware.

VollstĂ¤ndige Routing-API

Endpunkte fĂĽr Route, Tabelle, Match, Fahrt, Kachel und NĂ¤chstgelegenes ermĂ¶glichen es Ihnen, darauf aufbauend Wegbeschreibungen, ETA-Matrizen, GPS-Kartenabgleich und TSP-LĂ¶ser zu erstellen.

Benutzerdefinierte OSM-Regionen

Richten Sie den gebĂĽndelten Init-Container auf einen beliebigen Geofabrik-Extrakt aus, um das Routing fĂĽr ein Land, einen Kontinent oder einen weltweiten Datensatz Ihrer Wahl bereitzustellen.

Mehrere Reiseprofile

Wechseln Sie das enthaltene Lua-Profil zwischen Auto, Fahrrad und zu FuĂź, um die RoutenfĂĽhrung an den Anwendungsfall anzupassen, den Sie bereitstellen.

Keine Kontingente oder API-SchlĂĽssel

FĂĽhren Sie unbegrenzte Abfragen auf Ihrer eigenen Instanz aus, ohne Ratenbegrenzungen, KostenĂĽberraschungen oder Datenweitergabe an Dritte.

Warum Sie OSRM auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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