Huginn ist eine Open-Source-Automatisierungsplattform, mit der Sie Agenten erstellen können, um Websites zu überwachen, Datenänderungen zu verfolgen, Inhalte zu aggregieren und mehrstufige Workflows auszuführen – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Stellen Sie es sich wie ein selbst gehostetes IFTTT oder Zapier vor, ohne Ratenbegrenzungen und ohne Abonnementgebühren. Agenten können Ereignisse überwachen, Daten zwischen Diensten transformieren und weiterleiten, Benachrichtigungen senden und komplexe Pipelines über eine visuelle Weboberfläche koordinieren.

Der Betrieb von Huginn auf Ihrem VPS bedeutet, dass Automatisierungsworkflows rund um die Uhr zuverlässig ausgeführt werden, mit vollem Zugriff auf interne Systeme und private Datenquellen, die cloudbasierte Automatisierungsdienste nicht erreichen können, während Ihre API-Schlüssel und Geschäftslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben.