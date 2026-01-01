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Open-Source Plattform zur Planung von Social Media-Beiträgen mit KI-gestützter Inhaltserstellung für über 15 Netzwerke von einem einzigen Dashboard aus.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Postiz erstellen können

Postiz ist eine Open-Source-Alternative zu teuren Social-Media-SaaS-Tools, mit der Sie Ihre Präsenz auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord und weiteren Plattformen über eine einzige, einheitliche Oberfläche planen, verwalten und analysieren können. Die integrierte KI-Integration mit OpenAI generiert Beitrags-Vorschläge und Auto-Vervollständigungen, während ein Canva-ähnlicher Editor visuelle Inhalte verwaltet.

Das Selbst-Hosting von Postiz auf Ihrem VPS hält Ihre Inhaltsstrategie und Analysedaten privat, eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzerplatz und bietet Teams unbegrenzte Planungs-Kapazität mit benutzerdefinierten Integrationen über N8N, Make.com und Zapier.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Postiz

Multiplattform-Terminplanung

Planen und veröffentlichen Sie gleichzeitig auf über 15 soziale Netzwerke von einem gemeinsamen Inhaltskalender aus, mit Drag-and-Drop-Neuplanung und CSV-Massenimport.

KI-Inhaltsgenerierung

Die OpenAI-Integration schlägt Beitragstexte vor, vervollständigt Entwürfe und hilft dabei, die Nachrichten an das Publikum jeder Plattform anzupassen — wodurch Stunden manuellen Schreibens eingespart werden.

Integrierter Visueller Editor

Ein Canva-ähnlicher Editor ermöglicht es Ihnen, Bilder und Markengrafiken direkt in Postiz zu gestalten, ohne zu einem separaten Design-Tool wechseln zu müssen.

Teamzusammenarbeit

Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Genehmigungsworkflows ermöglichen es mehreren Mitwirkenden, soziale Konten zu verwalten, während die Markenkonsistenz und die Aufsicht gewahrt bleiben.

Automatisierungs-Integrationen

Native Konnektoren für N8N, Make.com und Zapier ermöglichen es Ihnen, Beiträge von externen Ereignissen auszulösen und End-to-End-Content-Automatisierungspipelines aufzubauen.

Warum Sie Postiz auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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