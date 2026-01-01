Postiz ist eine Open-Source-Alternative zu teuren Social-Media-SaaS-Tools, mit der Sie Ihre Präsenz auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord und weiteren Plattformen über eine einzige, einheitliche Oberfläche planen, verwalten und analysieren können. Die integrierte KI-Integration mit OpenAI generiert Beitrags-Vorschläge und Auto-Vervollständigungen, während ein Canva-ähnlicher Editor visuelle Inhalte verwaltet.

Das Selbst-Hosting von Postiz auf Ihrem VPS hält Ihre Inhaltsstrategie und Analysedaten privat, eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzerplatz und bietet Teams unbegrenzte Planungs-Kapazität mit benutzerdefinierten Integrationen über N8N, Make.com und Zapier.