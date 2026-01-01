Activepieces ist eine kostenlose, quelloffene Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Apps zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zu automatisieren – kein Code erforderlich. Mit über 200 Integrationen, die Produktivitätstools, Kommunikationsplattformen, Datenbanken und KI-Dienste abdecken, dient sie als selbst gehostete Alternative zu Zapier und Make.

Was Activepieces auszeichnet, ist sein natives KI-zentriertes Design: Sie können intelligente Agenten erstellen, die LLMs zum Denken und Handeln nutzen, sich mit MCP-kompatiblen Tools verbinden und benutzerdefinierte JavaScript- oder Python-Schritte ausführen, wenn No-Code nicht ausreicht. Da alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft, verlassen Ihre API-Schlüssel, Kundendaten und Geschäftslogik niemals Ihre Server – und es fallen keine nutzungsabhängigen Gebühren pro Aufgabe an, unabhängig davon, wie viele Automatisierungen Sie ausführen.