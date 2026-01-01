Activepieces mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code Automatisierungsplattform mit über 200 Integrationen und integrierter KI-Agenten-Unterstützung.
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Was Sie mit Activepieces erstellen können
Activepieces ist eine kostenlose, quelloffene Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Apps zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zu automatisieren – kein Code erforderlich. Mit über 200 Integrationen, die Produktivitätstools, Kommunikationsplattformen, Datenbanken und KI-Dienste abdecken, dient sie als selbst gehostete Alternative zu Zapier und Make.
Was Activepieces auszeichnet, ist sein natives KI-zentriertes Design: Sie können intelligente Agenten erstellen, die LLMs zum Denken und Handeln nutzen, sich mit MCP-kompatiblen Tools verbinden und benutzerdefinierte JavaScript- oder Python-Schritte ausführen, wenn No-Code nicht ausreicht. Da alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft, verlassen Ihre API-Schlüssel, Kundendaten und Geschäftslogik niemals Ihre Server – und es fallen keine nutzungsabhängigen Gebühren pro Aufgabe an, unabhängig davon, wie viele Automatisierungen Sie ausführen.
Wichtige Funktionen von Activepieces
Visueller Workflow-Builder
Die Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es jedem, mehrstufige Automatisierungen ohne Code zu erstellen und reduziert die Zeit von der Idee bis zum laufenden Workflow auf Minuten.
Über 200 Integrationen
Verbinden Sie Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion und Hunderte weitere sofort einsatzbereite Integrationen, die die von den meisten Teams bereits genutzten Tools abdecken.
KI-Agent-Support
Erstellen Sie Agenten, die große Sprachmodelle nutzen, um zu argumentieren, zu suchen und Aktionen auszuführen – und dabei über regelbasierte Automatisierung hinausgehen, um Aufgaben zu bewältigen, die Urteilsvermögen erfordern.
Benutzerdefinierte Code-Schritte
Verwenden Sie JavaScript oder Python in jedem Flow für Logik, die über No-Code hinausgeht, und geben Sie Entwicklern volle Flexibilität, ohne den visuellen Builder aufgeben zu müssen.
Keine nutzungsbasierte Preisgestaltung
Self-Hosting bedeutet unbegrenzte Workflow-Ausführungen ohne zusätzliche Kosten, was Activepieces wirtschaftlich für Automatisierungspipelines mit hohem Volumen macht, die auf Cloud-Plattformen teuer wären.
Warum Sie Activepieces auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.