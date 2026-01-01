Bis zu 69 % Rabatt auf Activepieces

Activepieces mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source No-Code Automatisierungsplattform mit über 200 Integrationen und integrierter KI-Agenten-Unterstützung.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49  € /Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Activepieces mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Activepieces

69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 131,76 € (regulärer Preis 431,76 €). Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Activepieces erstellen können

Activepieces ist eine kostenlose, quelloffene Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Apps zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zu automatisieren – kein Code erforderlich. Mit über 200 Integrationen, die Produktivitätstools, Kommunikationsplattformen, Datenbanken und KI-Dienste abdecken, dient sie als selbst gehostete Alternative zu Zapier und Make.

Was Activepieces auszeichnet, ist sein natives KI-zentriertes Design: Sie können intelligente Agenten erstellen, die LLMs zum Denken und Handeln nutzen, sich mit MCP-kompatiblen Tools verbinden und benutzerdefinierte JavaScript- oder Python-Schritte ausführen, wenn No-Code nicht ausreicht. Da alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft, verlassen Ihre API-Schlüssel, Kundendaten und Geschäftslogik niemals Ihre Server – und es fallen keine nutzungsabhängigen Gebühren pro Aufgabe an, unabhängig davon, wie viele Automatisierungen Sie ausführen.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Activepieces

Visueller Workflow-Builder

Die Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es jedem, mehrstufige Automatisierungen ohne Code zu erstellen und reduziert die Zeit von der Idee bis zum laufenden Workflow auf Minuten.

Über 200 Integrationen

Verbinden Sie Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion und Hunderte weitere sofort einsatzbereite Integrationen, die die von den meisten Teams bereits genutzten Tools abdecken.

KI-Agent-Support

Erstellen Sie Agenten, die große Sprachmodelle nutzen, um zu argumentieren, zu suchen und Aktionen auszuführen – und dabei über regelbasierte Automatisierung hinausgehen, um Aufgaben zu bewältigen, die Urteilsvermögen erfordern.

Benutzerdefinierte Code-Schritte

Verwenden Sie JavaScript oder Python in jedem Flow für Logik, die über No-Code hinausgeht, und geben Sie Entwicklern volle Flexibilität, ohne den visuellen Builder aufgeben zu müssen.

Keine nutzungsbasierte Preisgestaltung

Self-Hosting bedeutet unbegrenzte Workflow-Ausführungen ohne zusätzliche Kosten, was Activepieces wirtschaftlich für Automatisierungspipelines mit hohem Volumen macht, die auf Cloud-Plattformen teuer wären.

Warum Sie Activepieces auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

n8n

n8n

Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller knotenbasierter Oberfläche

Bereitstellen
Postiz

Postiz

Open-Source Plattform zur Planung von Social Media-Beiträgen mit KI-gestützter Inhaltserstellung

Bereitstellen
Apprise API

Apprise API

Schlanke REST-API zum Senden von Push-Benachrichtigungen an über 120 Dienste

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.