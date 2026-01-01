n8n in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Workflow-Automatisierungsplattform mit einem visuellen knotenbasierten Editor zum Verbinden von Apps, APIs und Diensten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit n8n erstellen kÃ¶nnen
n8n ist eine Workflow-Automatisierungsplattform, die Anwendungen, Dienste und APIs Ã¼ber eine visuelle, knotenbasierte OberflÃ¤che verbindet. Sie ermÃ¶glicht es Einzelpersonen und Teams, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Daten Ã¼ber verschiedene Tools hinweg zu synchronisieren und benutzerdefinierte Integrationspipelines zu erstellen â€“ und das alles, ohne Daten an eine Drittanbieter-Cloud zu binden. Mit Hunderten von integrierten Knoten, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r benutzerdefinierte JavaScript-Logik und ereignisgesteuerter AusfÃ¼hrung Ã¼ber Webhooks und ZeitplÃ¤ne bewÃ¤ltigt n8n alles von einfachen Benachrichtigungen bis hin zu komplexen, mehrstufigen GeschÃ¤ftsprozessen.
Das Selbst-Hosting von n8n auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Workflow-Logik, API-Zugangsdaten und AusfÃ¼hrungsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie erhalten unbegrenzte Workflow-AusfÃ¼hrungen ohne aufgabenbasierte Abrechnung und volle Kontrolle, um Ihre Automatisierungen genau nach Bedarf zu erweitern, zu sichern und zu versionieren.
Wichtige Funktionen von n8n
Visueller Workflow-Builder
Der Drag-and-Drop-Knoteneditor ermÃ¶glicht es Ihnen, mehrstufige Automatisierungen visuell zu gestalten, mit Echtzeit-AusfÃ¼hrungsvorschauen, um jeden Schritt zu debuggen.
Hunderte von Integrationen
Integrierte Knoten unterstÃ¼tzen gÃ¤ngige Apps, Datenbanken und APIs â€“ von Slack und GitHub bis hin zu PostgreSQL und HTTP-Anfragen â€“ die ohne benutzerdefinierten Code sofort einsatzbereit sind.
Benutzerdefinierte JavaScript-Logik
Schreiben Sie JavaScript direkt in Workflow-Knoten, um Daten zu transformieren, GeschÃ¤ftslogik anzuwenden oder eine externe API aufzurufen, die nicht von integrierten Integrationen abgedeckt ist.
Webhooks und Terminplanung
Workflows sofort Ã¼ber Webhooks, nach einem Cron-Zeitplan oder als Reaktion auf Ereignisse von verbundenen Diensten auslÃ¶sen, ohne Polling.
Datenhoheit bei Eigenhosting
Alle Workflow-Definitionen, API-Anmeldeinformationen und AusfÃ¼hrungsprotokolle bleiben auf Ihrem VPS, ohne GebÃ¼hren pro AusfÃ¼hrung und ohne Nutzungslimits.
Warum Sie n8n auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.