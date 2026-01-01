Kener mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Statusseitenplattform zur Überwachung von Diensten und zur Kommunikation von Vorfällen an Benutzer in Echtzeit.
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Was Sie mit Kener erstellen können
Kener ist ein Open-Source-Statusseiten-System, das mit SvelteKit erstellt wurde und es Teams ermöglicht, Dienste zu überwachen und Ausfälle transparent zu kommunizieren. Es unterstützt mehrere Überwachungstypen – HTTP/API-Endpunkte, TCP, DNS, SSL-Zertifikate, Ping, SQL-Abfragen, Heartbeats und Gameserver – die jeweils verfolgt und auf einer öffentlichen Statusseite mit Verfügbarkeitsverlauf und Antwortzeitdiagrammen angezeigt werden.
Das Selbst-Hosting von Kener auf Ihrem VPS behält alle Überwachungsdaten und den Vorfallsverlauf unter Ihrer Kontrolle. Die enthaltene Redis-Instanz verwaltet Job-Warteschlangen und Caching, während Anwendungsdaten standardmäßig in SQLite gespeichert werden – keine externe Datenbank erforderlich. Der erste Benutzer, der sich auf der Instanz registriert, wird zum Administrator.
Wichtige Funktionen von Kener
Multi-Protokoll-Überwachung
Überwachen Sie HTTP-Endpunkte, TCP-Ports, DNS-Einträge, SSL-Zertifikate, Ping-Ziele, Heartbeats und Gameserver von einem einzigen Dashboard aus.
Incident Management
Erstellen Sie Vorfallsberichte mit zeitgestempelten Statusverläufen, veröffentlichen Sie fortlaufende Updates und archivieren Sie Lösungen für eine transparente Ausfallhistorie.
Geplante Wartung
Kündigen Sie geplante Ausfallzeiten im Voraus an, damit Benutzer bevorstehende Wartungsfenster auf der Statusseite sehen, bevor der Dienst unterbrochen wird.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Benachrichtigen Sie Ihr Team per E-Mail, Slack, Discord oder Webhooks, sobald ein Monitor seinen Status ändert oder sich erholt.
Einbettbare Status-Badges
Fügen Sie Live-Status-Badges oder Iframes zu Ihrer Dokumentation, Website oder Ihrem App-Dashboard hinzu, um den Dienststatus direkt anzuzeigen.
Rollenbasierter Zugriff
Laden Sie Teammitglieder mit unterschiedlichen Rollen ein, um an Vorfallaktualisierungen zusammenzuarbeiten und die Konfiguration zu überwachen, ohne Administratorzugriff zu teilen.
Warum Sie Kener auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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