Kener ist ein Open-Source-Statusseiten-System, das mit SvelteKit erstellt wurde und es Teams ermöglicht, Dienste zu überwachen und Ausfälle transparent zu kommunizieren. Es unterstützt mehrere Überwachungstypen – HTTP/API-Endpunkte, TCP, DNS, SSL-Zertifikate, Ping, SQL-Abfragen, Heartbeats und Gameserver – die jeweils verfolgt und auf einer öffentlichen Statusseite mit Verfügbarkeitsverlauf und Antwortzeitdiagrammen angezeigt werden.

Das Selbst-Hosting von Kener auf Ihrem VPS behält alle Überwachungsdaten und den Vorfallsverlauf unter Ihrer Kontrolle. Die enthaltene Redis-Instanz verwaltet Job-Warteschlangen und Caching, während Anwendungsdaten standardmäßig in SQLite gespeichert werden – keine externe Datenbank erforderlich. Der erste Benutzer, der sich auf der Instanz registriert, wird zum Administrator.