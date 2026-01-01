LNbits ist ein kostenloses Open-Source-Wallet- und Kontensystem fÃ¼r das Bitcoin Lightning Network, das jedes kompatible Lightning-Backend in eine Multi-User-Plattform verwandelt. Anstatt ein einzelnes Node-Wallet zu betreiben, ermÃ¶glicht LNbits die Bereitstellung unbegrenzter Unter-Wallets, jede mit eigenen API-SchlÃ¼sseln, Guthaben und Zugriffskontrollen â€“ ideal fÃ¼r Kreative, Gemeinschaften, Unternehmen und Entwickler, die Lightning-Konten ausgeben mÃ¶chten, ohne die Kontrolle Ã¼ber den zugrunde liegenden Node aufzugeben.

Eine erweiterbare Plugin-Architektur wird mit Dutzenden vorgefertigter Erweiterungen geliefert, die Trinkgeld-GlÃ¤ser, Paywalls, Point-of-Sale-Terminals, Abonnements, LNURL-Dienste, Scrub-Links und mehr umfassen. Das Selbst-Hosting von LNbits auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Lightning-KanÃ¤le, Zahlungsdaten und Kundenbeziehungen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne dass ein Drittanbieter oder TransaktionsgebÃ¼hren anfallen.