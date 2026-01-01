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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit LNbits erstellen kÃ¶nnen

LNbits ist ein kostenloses Open-Source-Wallet- und Kontensystem fÃ¼r das Bitcoin Lightning Network, das jedes kompatible Lightning-Backend in eine Multi-User-Plattform verwandelt. Anstatt ein einzelnes Node-Wallet zu betreiben, ermÃ¶glicht LNbits die Bereitstellung unbegrenzter Unter-Wallets, jede mit eigenen API-SchlÃ¼sseln, Guthaben und Zugriffskontrollen â€“ ideal fÃ¼r Kreative, Gemeinschaften, Unternehmen und Entwickler, die Lightning-Konten ausgeben mÃ¶chten, ohne die Kontrolle Ã¼ber den zugrunde liegenden Node aufzugeben.

Eine erweiterbare Plugin-Architektur wird mit Dutzenden vorgefertigter Erweiterungen geliefert, die Trinkgeld-GlÃ¤ser, Paywalls, Point-of-Sale-Terminals, Abonnements, LNURL-Dienste, Scrub-Links und mehr umfassen. Das Selbst-Hosting von LNbits auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Lightning-KanÃ¤le, Zahlungsdaten und Kundenbeziehungen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne dass ein Drittanbieter oder TransaktionsgebÃ¼hren anfallen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von LNbits

Multi-Wallet-Konten

Stellen Sie unbegrenzte Unter-Wallets auf einem Lightning-Backend bereit, jeweils mit eigenem Guthaben, REST-API-SchlÃ¼sseln und isoliertem Transaktionsverlauf.

TrinkgeldglÃ¤ser und Bezahlschranken

Integrierte Erweiterungen ermÃ¶glichen es Kreativen, Trinkgeld-Boxen, Spenden-Buttons, Paywall-Links und Abonnement-Stufen hinzuzufÃ¼gen, ohne eigenen Zahlungs-Code schreiben zu mÃ¼ssen.

Steckbare Finanzierungsquellen

Verbinden Sie sich mit LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC und vielen mehr â€“ wechseln Sie Backends Ã¼ber die Admin-BenutzeroberflÃ¤che, ohne erneut bereitzustellen.

Erweiterungs-Marktplatz

Installieren Sie Community-Erweiterungen fÃ¼r Kassenterminals, LNURL-Dienste, Scrub-Links, Lotteriespiele, Geschenkkarten und Dutzende weitere direkt Ã¼ber die BenutzeroberflÃ¤che.

Entwickler REST API

Jede Wallet bietet eine dokumentierte REST-API und WebSocket-Schnittstelle, damit Anwendungen Rechnungen ausstellen, Guthaben prÃ¼fen und programmatisch Zahlungsereignisse empfangen kÃ¶nnen.

Selbstverwahrungskontrolle

Betreiben Sie den gesamten Stack auf Ihrem eigenen VPS und Lightning-Knoten â€” kein Drittverwahrer hÃ¤lt Gelder und es fallen keine plattformbezogenen GebÃ¼hren pro Transaktion an.

Warum Sie LNbits auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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