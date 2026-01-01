Jenkins ist der weltweit führende Open-Source-Automatisierungsserver, dem Millionen von Entwicklungsteams vertrauen, um Continuous Integration- und Continuous Delivery-Pipelines zu betreiben. Mit über 1.800 Plugins integriert sich Jenkins in praktisch jedes Tool der modernen Softwareentwicklung – von Git und GitHub bis hin zu Docker, Kubernetes, AWS und darüber hinaus.

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