Jenkins als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Automatisierungsserver zum Erstellen von CI/CD-Pipelines mit über 1.800 Plugin-Integrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jenkins erstellen können
Jenkins ist der weltweit führende Open-Source-Automatisierungsserver, dem Millionen von Entwicklungsteams vertrauen, um Continuous Integration- und Continuous Delivery-Pipelines zu betreiben. Mit über 1.800 Plugins integriert sich Jenkins in praktisch jedes Tool der modernen Softwareentwicklung – von Git und GitHub bis hin zu Docker, Kubernetes, AWS und darüber hinaus.
Das Selbst-Hosting von Jenkins auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte Build-Ressourcen ohne minutenbasierte Abrechnung, ohne Ausführungszeitbeschränkungen und mit voller Kontrolle über Ihre Build-Umgebung. Installieren Sie jedes SDK, jeden Compiler oder jede Abhängigkeit, die Ihre Projekte benötigen, ohne auf Plattformbeschränkungen zu stoßen.
Wichtige Funktionen von Jenkins
Pipeline als Code
Definieren Sie CI/CD-Workflows in einer versionskontrollierten Jenkinsfile, um Ihre Automatisierung reproduzierbar und neben Ihrem Anwendungscode überprüfbar zu machen.
Über 1.800 Plugins
Integrieren Sie Jenkins mit GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack und praktisch jedem Tool, von dem Ihr Entwicklungsworkflow abhängt.
Verteilte Builds
Verteilen Sie Builds auf mehrere Agenten für parallele Ausführung, wodurch die Feedback-Zeit bei großen Testsuiten drastisch reduziert wird.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Verwalten Sie den Teamzugriff mit feingranularen Berechtigungen, die LDAP-, Active Directory-, OAuth- und SAML-Authentifizierungsanbieter unterstützen.
Geplante & Ausgelöste Builds
Führen Sie Builds nach Cron-Zeitplänen, Git-Webhooks, dem Abschluss von Upstream-Jobs oder manuellen Genehmigungstoren aus, um jedem Release-Workflow zu entsprechen.
Warum Sie Jenkins auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.