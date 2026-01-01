LibreChat mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Chat-Plattform, die eine einheitliche Schnittstelle fÃ¼r OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Modelle bietet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r LibreChat
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LibreChat erstellen kÃ¶nnen
LibreChat ist eine selbst gehostete ChatGPT-Alternative mit Ã¼ber 15.000 GitHub-Sternen, die Ihnen eine einzige, ausgefeilte OberflÃ¤che fÃ¼r die Interaktion mit mehreren KI-Anbietern bietet. Es unterstÃ¼tzt OpenAI GPT-Modelle, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI und lokal gehostete Modelle Ã¼ber Ollama â€“ alles von einer einzigen Bereitstellung aus, ohne zwischen verschiedenen Anbieter-Dashboards wechseln zu mÃ¼ssen.
Diese Vorlage bÃ¼ndelt den kompletten LibreChat-Stack: MongoDB fÃ¼r die Konversationsspeicherung, MeiliSearch fÃ¼r die Volltextsuche im Chatverlauf und eine PostgreSQL-Vektordatenbank fÃ¼r RAG-Dokumentabfragen. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Konversationen auf Ihrer Infrastruktur, wÃ¤hrend Sie die volle Kontrolle Ã¼ber API-SchlÃ¼ssel, Benutzerzugriff und Kostenmanagement haben.
Wichtige Funktionen von LibreChat
Multi-Anbieter-KI-Zugriff
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI und lokale Ollama-Modelle und wechseln Sie in einer einzigen Chatsitzung zwischen ihnen.
RAG-Dokumentabfragen
Dokumente hochladen und sie mit jedem verbundenen KI-Modell unter Verwendung der integrierten pgvector-gestÃ¼tzten Abrufpipeline abfragen.
Konversationssuche
Finden Sie vergangene Chats sofort mit der Volltextsuche, die von MeiliSearch Ã¼ber Ihren gesamten Konversationsverlauf hinweg betrieben wird.
Benutzerverwaltung
Registrieren Sie mehrere Benutzer mit E-Mail-/Passwort-Anmeldung, verwalten Sie den API-SchlÃ¼sselzugriff zentral und verfolgen Sie den Token-Verbrauch pro Benutzer.
Umfassender Datenschutz
Alle KI-Konversationen und hochgeladenen Dokumente bleiben auf Ihrem VPS â€” keine Datenerfassung durch Dritte Ã¼ber die von Ihnen gewÃ¤hlten KI-Anbieter-APIs hinaus.
Warum Sie LibreChat auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.