Kestra mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Workflow-Orchestrierungsplattform, mit der Sie Datenpipelines und Automatisierungsworkflows mit einem visuellen Editor erstellen, planen und überwachen können.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kestra erstellen können
Kestra ist eine quelloffene, ereignisgesteuerte Workflow-Orchestrierungsplattform, die für Ingenieure entwickelt wurde, die komplexe Pipelines planen, ausführen und überwachen müssen, ohne Boilerplate-Infrastrukturcode schreiben zu müssen. Sie kombiniert eine deklarative YAML-basierte Workflow-Definition mit einem visuellen Echtzeit-Editor, einem Live-Topologie-Diagramm und einer Ausführungswiederholung – was sie für Anfänger zugänglich und leistungsstark genug für große Data-Engineering-Teams macht.
Das Selbst-Hosting von Kestra auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Workflows, volle Datenhoheit und die Möglichkeit, sich mit jedem internen Dienst oder jeder Datenbank zu verbinden, ohne Anmeldeinformationen an einen SaaS-Anbieter weiterzugeben. Die integrierte Plugin-Bibliothek bietet über 400 Integrationen von Haus aus.
Wichtige Funktionen von Kestra
Visueller Workflow-Editor
Workflows in einer browserbasierten Topologieansicht erstellen und bearbeiten, die live gerendert wird, während Sie YAML eingeben – kein separates Diagramm-Tool erforderlich.
Ereignisgesteuerte Auslöser
Workflows nach Zeitplänen, Webhooks, Dateieingängen, Nachrichtenwarteschlangenereignissen oder Datenbankänderungen mit integrierten Auslösertypen auslösen.
400+ Plugins
Verbinden Sie sich mit AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs und Dutzenden von Datenbanken, ohne Connector-Code zu schreiben.
Ausführungswiederholung
Führen Sie jede vergangene Ausführung einer beliebigen Aufgabe erneut aus, überprüfen Sie Eingaben und Ausgaben bei jedem Schritt und beheben Sie Fehler, ohne die gesamte Pipeline neu starten zu müssen.
Parallele Aufgabenausführung
Führen Sie Aufgabengruppen parallel oder sequenziell innerhalb desselben Workflows aus, um den Durchsatz zu maximieren und die End-to-End-Pipeline-Latenz zu minimieren.
Warum Sie Kestra auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.