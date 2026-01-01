Kestra ist eine quelloffene, ereignisgesteuerte Workflow-Orchestrierungsplattform, die für Ingenieure entwickelt wurde, die komplexe Pipelines planen, ausführen und überwachen müssen, ohne Boilerplate-Infrastrukturcode schreiben zu müssen. Sie kombiniert eine deklarative YAML-basierte Workflow-Definition mit einem visuellen Echtzeit-Editor, einem Live-Topologie-Diagramm und einer Ausführungswiederholung – was sie für Anfänger zugänglich und leistungsstark genug für große Data-Engineering-Teams macht.

Das Selbst-Hosting von Kestra auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Workflows, volle Datenhoheit und die Möglichkeit, sich mit jedem internen Dienst oder jeder Datenbank zu verbinden, ohne Anmeldeinformationen an einen SaaS-Anbieter weiterzugeben. Die integrierte Plugin-Bibliothek bietet über 400 Integrationen von Haus aus.