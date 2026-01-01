phpBB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Klassisches Open-Source PHP-Bulletin Board zum Aufbau strukturierter Diskussionsforen und Online-Communities.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r phpBB
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit phpBB erstellen kÃ¶nnen
phpBB ist die meistgenutzte Open-Source-Forum-Plattform im Web und betreibt seit Ã¼ber zwei Jahrzehnten Hunderttausende von Communities. Es wurde in PHP entwickelt, mit einem Fokus auf traditionelle Kategorie- und Unterforum-Strukturen, und gibt Moderatoren eine detaillierte Kontrolle Ã¼ber Berechtigungen, Benutzergruppen und den Diskussionsfluss, ohne auf Cloud-Dienste oder Pro-Sitz-Lizenzen angewiesen zu sein.
Das Selbst-Hosting von phpBB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden Beitrag, jedes Benutzerkonto und jeden Anhang unter Ihrer Kontrolle, mit vollem Zugriff auf die Datenbank, das Dateisystem und die Tausenden von kostenlosen Erweiterungen und Stilen, die von der phpBB-Community gepflegt werden.
Wichtige Funktionen von phpBB
Granulare Berechtigungen
Konfigurieren Sie Lese-, Beitrags- und Moderationsrechte pro Forum, Benutzergruppe oder individuellem Konto fÃ¼r eine detaillierte Community-Kontrolle.
Erweiterungs-Ã–kosystem
Tausende kostenlose Community-Erweiterungen bieten SEO-Tools, Anti-Spam, Social Login und vieles mehr, ohne den Kerncode zu berÃ¼hren.
Benutzerdefinierte Stile und Designs
Tauschen Sie den Standard-Prosilver-Stil gegen Community-Themes aus oder erstellen Sie ein individuelles Aussehen mit dem Twig-basierten Template-System von phpBB.
Integrierte Moderationstools
Warnen, sperren, schlieÃŸen, teilen und Themen zusammenfÃ¼hren mit einem dedizierten Moderatoren-Kontrollpanel und detaillierter Audit-Protokollierung.
Mehrsprachige UnterstÃ¼tzung
Ãœber 60 offizielle Sprachpakete ermÃ¶glichen es Ihnen, Boards in Ihrer Muttersprache zu betreiben oder mehrsprachige Communities zu hosten.
BBCode und AnhÃ¤nge
Klassische BBCode-Formatierung sowie Datei- und BildanhÃ¤nge sorgen dafÃ¼r, dass BeitrÃ¤ge fÃ¼r langjÃ¤hrige Forumsbenutzer vertraut bleiben.
Warum Sie phpBB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.