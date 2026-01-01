phpBB ist die meistgenutzte Open-Source-Forum-Plattform im Web und betreibt seit Ã¼ber zwei Jahrzehnten Hunderttausende von Communities. Es wurde in PHP entwickelt, mit einem Fokus auf traditionelle Kategorie- und Unterforum-Strukturen, und gibt Moderatoren eine detaillierte Kontrolle Ã¼ber Berechtigungen, Benutzergruppen und den Diskussionsfluss, ohne auf Cloud-Dienste oder Pro-Sitz-Lizenzen angewiesen zu sein.

Das Selbst-Hosting von phpBB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden Beitrag, jedes Benutzerkonto und jeden Anhang unter Ihrer Kontrolle, mit vollem Zugriff auf die Datenbank, das Dateisystem und die Tausenden von kostenlosen Erweiterungen und Stilen, die von der phpBB-Community gepflegt werden.