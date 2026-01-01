Fireshare ist eine selbst gehostete Medienfreigabeplattform, die zum Teilen von Spielclips, Videos und Bildern über einzigartige, pro Element teilbare Links entwickelt wurde. Laden Sie Ihre Aufnahmen einmal hoch und teilen Sie sie einzeln mit Freunden oder öffentlich – jeder Clip erhält eine eigene URL, mit optionalem Passwortschutz für Elemente, die Sie halb-privat halten möchten.

Im Gegensatz zu Cloud-Videodiensten läuft Fireshare vollständig auf Ihrem eigenen VPS ohne Upload-Limits, ohne Wasserzeichen und ohne erforderliches Konto für Zuschauer. Inhalte werden nach Spielen organisiert, sind über einen öffentlichen oder privaten Feed durchsuchbar und per RSS abonnierbar – so erhalten Ihre Zuschauer ein richtiges Zuhause für Ihre Videoinhalte, ohne sie auf eine Drittanbieterplattform zu schicken.