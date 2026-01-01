DokuWiki ist ein schlankes, standardkonformes Wiki, das alle Inhalte in einfachen Textdateien statt in einer Datenbank speichert. Dieses dateibasierte Design hÃ¤lt die Einrichtung minimal und macht Backups trivial einfach â€“ kopieren Sie einfach die Dateien. Trotz seiner Einfachheit bietet DokuWiki eine voll ausgestattete Bearbeitungsumgebung, hierarchische Namensraumorganisation, granulare Zugriffskontrollen und ein umfangreiches Plugin-Ã–kosystem, das die FunktionalitÃ¤t erweitern kann, ohne die InfrastrukturkomplexitÃ¤t zu erhÃ¶hen.

Das Selbst-Hosting von DokuWiki auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dokumentation privat und vollstÃ¤ndig nach Ihren eigenen Bedingungen zugÃ¤nglich. Es fallen keine Pro-Benutzer-GebÃ¼hren an, es gibt keine AbhÃ¤ngigkeiten von externen Diensten und keine Daten verlassen Ihre Infrastruktur â€“ was es zu einer zuverlÃ¤ssigen Langzeitwahl fÃ¼r interne Wikis, technische Runbooks und Team-Wissensdatenbanken jeder GrÃ¶ÃŸe macht.