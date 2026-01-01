Bis zu 69 % Rabatt auf Harness

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End-to-End-Entwicklerplattform mit Git-Hosting, CI/CD-Pipelines und Cloud-Entwicklungsumgebungen in einem Tool.

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KI-verwalteter VPS
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
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66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Harness erstellen kÃ¶nnen

Harness Open Source ist eine umfassende DevOps-Plattform, die Quellcodeverwaltung, automatisierte CI/CD-Pipelines, gehostete Entwicklungsumgebungen (Gitspaces) und Artefakt-Registries in einer einzigen LÃ¶sung vereint. Als Weiterentwicklung von Drone CI geht es Ã¼ber die kontinuierliche Integration hinaus, um eine vollstÃ¤ndige Software-Bereitstellungsplattform unter der Apache 2.0 Lizenz bereitzustellen.

Das Selbst-Hosting von Harness auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Build-Minuten, Artefakt-Speicher und Teammitglieder zu festen Kosten, mit vollstÃ¤ndiger Kontrolle Ã¼ber Quellcode und Pipeline-Daten. Keine Drosselung, keine Pro-Sitz-Preise und keine Anbieterbindung â€“ einfach eine voll ausgestattete DevOps-Plattform, die auf Hardware lÃ¤uft, die Sie kontrollieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Harness

Integriertes SCM

Hosten Sie Git-Repositorys mit vollstÃ¤ndigen Commit-, Branch-, Merge- und Pull-Request-Workflows, zusammen mit Code-Reviews, Branch-Schutz und Geheimnis-Scans.

Produktionsreifes CI/CD

Erstellen, testen und stellen Sie jede Sprache oder jedes Framework mit containerisierten Pipeline-Schritten, Hunderten von wiederverwendbaren Vorlagen und einer Ein-Klick-Migration von GitHub Actions, GitLab CI und CircleCI bereit.

Gitspaces Entwicklungsumgebungen

Bieten Sie Entwicklern sofort einsatzbereite, vorkonfigurierte Cloud-Entwicklungsumgebungen, die Ã¼ber VS Code, JetBrains oder den Browser zugÃ¤nglich sind â€“ wodurch die Einrichtungszeit vollstÃ¤ndig entfÃ¤llt.

Artefakt-Registry

Speichern und proxen Sie Docker-Images, Helm-Charts und benutzerdefinierte Pakete in einer integrierten Registrierung mit Upstream-Caching, um Builds zu beschleunigen und externe AbhÃ¤ngigkeiten zu reduzieren.

Sicherheits-Scan

Automatisch Geheimnisse und Schwachstellen in Code und AbhÃ¤ngigkeiten erkennen, bevor sie die Produktion erreichen, und dabei QualitÃ¤tstore als Teil jedes Pipeline-Laufs durchsetzen.

Warum Sie Harness auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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