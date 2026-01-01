Harness Open Source ist eine umfassende DevOps-Plattform, die Quellcodeverwaltung, automatisierte CI/CD-Pipelines, gehostete Entwicklungsumgebungen (Gitspaces) und Artefakt-Registries in einer einzigen LÃ¶sung vereint. Als Weiterentwicklung von Drone CI geht es Ã¼ber die kontinuierliche Integration hinaus, um eine vollstÃ¤ndige Software-Bereitstellungsplattform unter der Apache 2.0 Lizenz bereitzustellen.

Das Selbst-Hosting von Harness auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Build-Minuten, Artefakt-Speicher und Teammitglieder zu festen Kosten, mit vollstÃ¤ndiger Kontrolle Ã¼ber Quellcode und Pipeline-Daten. Keine Drosselung, keine Pro-Sitz-Preise und keine Anbieterbindung â€“ einfach eine voll ausgestattete DevOps-Plattform, die auf Hardware lÃ¤uft, die Sie kontrollieren.