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Open-Source-Plattform für gemanagte Agenten, die KI-Code-Agenten in Teammitglieder verwandelt, denen Sie Arbeit zuweisen können.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Multica erstellen können

Multica ist eine Open-Source-Plattform für verwaltete Agenten, die es Ihnen ermöglicht, KI-Code-Agenten wie Teamkollegen zu behandeln, anstatt sie als einmalige Chat-Sitzungen zu nutzen. Weisen Sie bestimmten Agenten Aufgaben zu, verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit und bauen Sie eine wiederverwendbare Fähigkeitenbibliothek auf, die sich im Laufe der Zeit, während Ihr Team zusammenarbeitet, erweitert. Es unterstützt jede lokal installierte Agenten-CLI – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere – über einen schlanken Daemon, der Ihre Maschinen mit dem zentralen Server verbindet.

Das Selbst-Hosting von Multica auf Ihrem VPS hält jede Aufgabe, Codeänderung und Integrationsanmeldeinformation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Telemetrie von Drittanbieter-Agenten. PostgreSQL mit pgvector wird vorkonfiguriert geliefert, sodass die Plattform vom ersten Start an produktionsbereit ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Multica

Multi-Agenten-Unterstützung

Verbinden Sie Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere CLIs von Coding-Agenten über ein einziges Dashboard.

Lokaler Ausführungs-Daemon

Ein schlanker Daemon läuft auf Ihren eigenen Maschinen, damit Agenten im echten Arbeitsbereich und mit Ihren vorhandenen Anmeldeinformationen ausgeführt werden.

Aufgabenzuweisung und -verfolgung

Weisen Sie Aufgaben bestimmten Agenten zu und verfolgen Sie Fortschritt, Ergebnisse und Entscheidungen in Echtzeit, ohne Chat-Threads abfragen zu müssen.

Wiederverwendbare Fähigkeiten-Bibliothek

Erfassen Sie Agentenfähigkeiten einmal und wenden Sie sie über Arbeitsbereiche und Teamkollegen hinweg erneut an, damit sich die Fähigkeiten im Laufe der Zeit potenzieren.

Webhook-Automatisierung

Lösen Sie Agenten-Workflows von GitHub, Lark oder jedem externen Dienst über integrierte Autopilot-Webhook-Handler aus.

Datenhoheit bei Selbsthosting

Alle Aufgaben, Code-Änderungen und Integrationszugangsdaten bleiben auf Ihrem VPS ohne Telemetrie und ohne Pro-Sitz-Preisgestaltung.

Warum Sie Multica auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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