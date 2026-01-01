Multica ist eine Open-Source-Plattform für verwaltete Agenten, die es Ihnen ermöglicht, KI-Code-Agenten wie Teamkollegen zu behandeln, anstatt sie als einmalige Chat-Sitzungen zu nutzen. Weisen Sie bestimmten Agenten Aufgaben zu, verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit und bauen Sie eine wiederverwendbare Fähigkeitenbibliothek auf, die sich im Laufe der Zeit, während Ihr Team zusammenarbeitet, erweitert. Es unterstützt jede lokal installierte Agenten-CLI – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere – über einen schlanken Daemon, der Ihre Maschinen mit dem zentralen Server verbindet.

Das Selbst-Hosting von Multica auf Ihrem VPS hält jede Aufgabe, Codeänderung und Integrationsanmeldeinformation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Telemetrie von Drittanbieter-Agenten. PostgreSQL mit pgvector wird vorkonfiguriert geliefert, sodass die Plattform vom ersten Start an produktionsbereit ist.