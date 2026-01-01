Multica in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für gemanagte Agenten, die KI-Code-Agenten in Teammitglieder verwandelt, denen Sie Arbeit zuweisen können.
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Was Sie mit Multica erstellen können
Multica ist eine Open-Source-Plattform für verwaltete Agenten, die es Ihnen ermöglicht, KI-Code-Agenten wie Teamkollegen zu behandeln, anstatt sie als einmalige Chat-Sitzungen zu nutzen. Weisen Sie bestimmten Agenten Aufgaben zu, verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit und bauen Sie eine wiederverwendbare Fähigkeitenbibliothek auf, die sich im Laufe der Zeit, während Ihr Team zusammenarbeitet, erweitert. Es unterstützt jede lokal installierte Agenten-CLI – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere – über einen schlanken Daemon, der Ihre Maschinen mit dem zentralen Server verbindet.
Das Selbst-Hosting von Multica auf Ihrem VPS hält jede Aufgabe, Codeänderung und Integrationsanmeldeinformation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Telemetrie von Drittanbieter-Agenten. PostgreSQL mit pgvector wird vorkonfiguriert geliefert, sodass die Plattform vom ersten Start an produktionsbereit ist.
Wichtige Funktionen von Multica
Multi-Agenten-Unterstützung
Verbinden Sie Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere CLIs von Coding-Agenten über ein einziges Dashboard.
Lokaler Ausführungs-Daemon
Ein schlanker Daemon läuft auf Ihren eigenen Maschinen, damit Agenten im echten Arbeitsbereich und mit Ihren vorhandenen Anmeldeinformationen ausgeführt werden.
Aufgabenzuweisung und -verfolgung
Weisen Sie Aufgaben bestimmten Agenten zu und verfolgen Sie Fortschritt, Ergebnisse und Entscheidungen in Echtzeit, ohne Chat-Threads abfragen zu müssen.
Wiederverwendbare Fähigkeiten-Bibliothek
Erfassen Sie Agentenfähigkeiten einmal und wenden Sie sie über Arbeitsbereiche und Teamkollegen hinweg erneut an, damit sich die Fähigkeiten im Laufe der Zeit potenzieren.
Webhook-Automatisierung
Lösen Sie Agenten-Workflows von GitHub, Lark oder jedem externen Dienst über integrierte Autopilot-Webhook-Handler aus.
Datenhoheit bei Selbsthosting
Alle Aufgaben, Code-Änderungen und Integrationszugangsdaten bleiben auf Ihrem VPS ohne Telemetrie und ohne Pro-Sitz-Preisgestaltung.
Warum Sie Multica auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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