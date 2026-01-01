Radicale ist ein kleiner, einfacher, unkomplizierter CalDAV- (Kalender) und CardDAV- (Kontakt) Server, der in Python geschrieben ist. Er spricht die Standardprotokolle, die jedes moderne Betriebssystem nativ unterstützt – iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE – sodass Kalender und Kontakte ohne die Installation benutzerdefinierter Apps oder Browser-Erweiterungen mit Ihren Geräten synchronisiert werden.

Wenn Sie Radicale auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben alle Ereignisse, Adressen und freigegebenen Kalender auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem Kalender-SaaS zu überlassen. Der Server speichert Sammlungen als einfache Dateien auf der Festplatte, benötigt keine Datenbank und läuft dank seines geringen Python-Fußabdrucks bequem neben anderen Apps.