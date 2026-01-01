Radicale als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server zum Synchronisieren von Kalendern und Kontakten auf all Ihren Geräten.
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Was Sie mit Radicale erstellen können
Radicale ist ein kleiner, einfacher, unkomplizierter CalDAV- (Kalender) und CardDAV- (Kontakt) Server, der in Python geschrieben ist. Er spricht die Standardprotokolle, die jedes moderne Betriebssystem nativ unterstützt – iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE – sodass Kalender und Kontakte ohne die Installation benutzerdefinierter Apps oder Browser-Erweiterungen mit Ihren Geräten synchronisiert werden.
Wenn Sie Radicale auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben alle Ereignisse, Adressen und freigegebenen Kalender auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem Kalender-SaaS zu überlassen. Der Server speichert Sammlungen als einfache Dateien auf der Festplatte, benötigt keine Datenbank und läuft dank seines geringen Python-Fußabdrucks bequem neben anderen Apps.
Wichtige Funktionen von Radicale
Standard CalDAV und CardDAV
Native Synchronisierung mit iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME und KDE ohne Clients von Drittanbietern — jedes moderne Betriebssystem unterstützt die Protokolle standardmäßig.
Dateibasierter Speicher
Kalender und Kontakte liegen als einfache iCalendar- und vCard-Dateien auf der Festplatte vor – einfach zu sichern, versionskontrollierbar oder ohne Datenbank-Dumps zu migrieren.
Mehrbenutzer mit Freigabe
Jeder authentifizierte Benutzer erhält seine eigenen Sammlungen, mit optionalen Freigaberegeln für gemeinsame Familien- oder Teamkalender.
Geringer Ressourcenverbrauch
Reiner Python-Server ohne Datenbank startet in Sekunden und verbraucht zig Megabyte Speicher – perfekt für die kleinsten VPS-Pläne.
Web-Admin-Oberfläche
Die integrierte Browser-Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Sammlungen zu durchsuchen, CalDAV/CardDAV-URLs für die Client-Einrichtung zu kopieren und zu überprüfen, ob alles funktioniert.
Reverse-Proxy-freundlich
Konzipiert für den Betrieb hinter nginx, Apache oder Traefik mit vorgelagerter HTTPS-Terminierung, sodass die Bereitstellung einfach und sicher ist.
Warum Sie Radicale auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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