Mail-Archiver ist eine Open-Source-Plattform zur E-Mail-Archivierung und -Suche, die auf ASP.NET Core und PostgreSQL basiert. Sie verbindet sich Ã¼ber die Graph API mit IMAP- und Microsoft 365-Konten und synchronisiert E-Mails automatisch nach einem konfigurierbaren Zeitplan, sodass Sie immer eine durchsuchbare, lokale Kopie jeder Nachricht und jedes Anhangs haben.

Das Selbst-Hosting Ihres E-Mail-Archivs gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Compliance, Audit-Trails und Langzeitspeicherung â€“ kein Cloud-Zugriff durch Dritte, keine GebÃ¼hren pro Postfach und keine AbhÃ¤ngigkeit von der Aufbewahrungsrichtlinie Ihres E-Mail-Anbieters. E-Mails kÃ¶nnen als .mbox- oder .eml-Archive exportiert, in jedes Postfach wiederhergestellt oder in Sekundenschnelle Ã¼ber Jahre hinweg durchsucht werden.