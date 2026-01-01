OpenHuman als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter persönlicher KI-Kern, der 118+ Apps verbindet und einen privaten Gedächtnisbaum aufbaut, den Sie vollständig kontrollieren.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenHuman erstellen können
OpenHuman ist eine quelloffene persönliche KI-Superintelligenz, die darauf ausgelegt ist, auf Ihrer eigenen Infrastruktur zu laufen. Aufgebaut um einen Rust-Kern und einen Local-First-Speicherbaum, der mit Obsidian kompatibel ist, verbindet es sich über Ein-Klick-OAuth mit über hundert Diensten — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender und viele mehr — und zieht alle zwanzig Minuten stillschweigend neue Daten in eine private Wissensdatenbank.
Das Selbst-Hosten von OpenHuman bewahrt jede E-Mail, jedes Dokument und jede Konversation in einem Arbeitsbereich auf, der Ihnen gehört, während Sie Anfragen bei Bedarf an Reasoning-, Fast- oder Vision-Modelle weiterleiten können. Es gibt keine Pro-Sitz-Gebühren, keine Anbieterbindung, und kein externer KI-Dienst sieht jemals Ihre Rohdaten, es sei denn, Sie leiten sie explizit dorthin weiter.
Wichtige Funktionen von OpenHuman
Lokale-erste-Speicherung
Jede Nachricht, jedes Dokument und jede Integrationssynchronisierung landet in einem lokalen SQLite-Speicher und einem Obsidian-kompatiblen Tresor, den Sie direkt auf der Festplatte lesen, bearbeiten und sichern können.
118+ Integrationen
Ein-Klick-OAuth-Konnektoren für Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender und Dutzende weitere, mit einem Hintergrund-Worker, der Daten alle zwanzig Minuten aktualisiert.
Native Agenten-Tools
Integrierte Websuche, Scraping, Dateisystemzugriff, Git-Operationen und Sprachfunktionen (STT/TTS) ermöglichen es Agenten, in Ihrem Namen ohne externe Plugin-Frameworks zu handeln.
TokenJuice Kompression
Ein On-Device-Prompt-Kompressor, der redundante Tokens aus Agentenaufrufen entfernt und so die Modell-API-Kosten bei langlaufenden Workflows um bis zu 80 % senkt.
Einheitliches Modell-Routing
Wechseln Sie zwischen Argumentations-, schnellen und Vision-Modellen über ein einziges Abonnement, oder richten Sie den Kern auf lokale Ollama- und LM Studio-Backends für vollständige Privatsphäre.
Gehärteter RPC-Kern
Der headless Rust-Core stellt einen bearer-authentifizierten RPC-Endpunkt bereit, läuft als schreibgeschützter Container mit reduzierten Berechtigungen und lässt sich nahtlos mit Desktop-Clients über das Netzwerk verbinden.
Warum Sie OpenHuman auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.