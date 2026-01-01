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KI-gestütztes SQL-Chat-Tool, mit dem Sie jede Datenbank in einfachem Englisch abfragen und visualisieren können.

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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dataline erstellen können

Dataline ist ein datenschutzorientiertes Open-Source-Datenanalysetool, das natürliche Sprache in SQL-Abfragen übersetzt, sodass Sie Datenbanken erkunden können, ohne eine einzige Zeile SQL schreiben zu müssen. Verbinden Sie PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- oder Excel-Dateien und stellen Sie Fragen in einfachem Englisch, um sofortige Ergebnisse und automatische Visualisierungen zu erhalten.

Im Gegensatz zu Cloud-Analyseplattformen behält das Selbst-Hosting von Dataline auf Ihrem eigenen VPS sensible Geschäftsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Es gibt keine Nutzungseinschränkungen, keine Gebühren pro Benutzer und keine Anbieterbindung – nur eine intelligente Abfrageschnittstelle, die mit Ihrem bevorzugten LLM-API-Schlüssel funktioniert.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Dataline

Abfragen in natürlicher Sprache

Stellen Sie Fragen in einfachem Englisch, und Dataline generiert das SQL, führt es aus und liefert formatierte Ergebnisse in Sekunden.

Mehrdatenbank-Unterstützung

Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel und mehr über eine einzige Oberfläche, ohne Tools wechseln zu müssen.

Automatische Diagrammerstellung

Fordern Sie in Ihrer Eingabeaufforderung ein Diagramm an, und Dataline rendert eine Visualisierung direkt aus dem Abfrageergebnis.

Datenschutz-orientierte Architektur

Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server, was Ihnen die volle Kontrolle über sensible Geschäftsinformationen gibt, ohne Offenlegung gegenüber Dritten.

Abfrageverlauf

Vergangene Abfragen und Ergebnisse speichern und erneut aufrufen, ohne Prompts neu eingeben zu müssen, und so im Laufe der Zeit eine persönliche Analysebibliothek aufbauen.

Warum Sie Dataline auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Ackee ist ein selbst gehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking

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