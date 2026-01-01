Deploy Apache StreamPipes in one click installation.
Self-service Industrial IoT toolbox to connect, analyze, and explore live data streams without writing code.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Apache StreamPipes
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache StreamPipes erstellen können
Apache StreamPipes is an open-source self-service toolbox built for Industrial IoT (IIoT) practitioners who need to turn raw machine data into actionable insights. It bundles graphical adapters for protocols like OPC-UA, MQTT, Modbus, and PLCs, a no-code pipeline editor for filtering and enriching streams, and live dashboards for monitoring — all behind a single web UI.
Self-hosting StreamPipes on your VPS keeps factory and sensor data inside your own perimeter, removes per-asset SaaS fees common in IIoT platforms, and gives engineering teams full control over connectors, processors, and storage targets without vendor lock-in.
Wichtige Funktionen von Apache StreamPipes
No-code pipeline editor
Visually compose data flows from connectors, processors, and sinks without writing or deploying custom stream-processing code.
Industrial protocol adapters
Connect OPC-UA, MQTT, Modbus, Siemens S7, ROS, REST, and file-based sources out of the box, with a guided wizard to map data fields.
Live dashboards
Visualize real-time KPIs, alarms, and time-series data on shareable dashboards built directly inside the StreamPipes UI.
Time-series storage
Persist enriched streams to the bundled InfluxDB instance for historical analysis, reporting, and ad-hoc queries.
NATS messaging core
Run pipelines on a lightweight NATS broker that delivers low-latency, high-throughput messaging without Kafka operational overhead.
Warum Sie Apache StreamPipes auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.