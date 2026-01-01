Apache DevLake mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform, die Daten von über 60 Entwicklertools aggregiert, um DORA-Metriken zu berechnen und die Leistung von Entwicklungsteams zu visualisieren.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Apache DevLake
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache DevLake erstellen können
Apache DevLake ist eine Open-Source-Plattform für Engineering-Analysen, die Daten von Issue-Trackern, Quellcode-Hosts, CI/CD-Pipelines und Incident-Management-Tools in einem vereinheitlichten Data Lake konsolidiert. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty und Dutzende anderer Quellen, um DORA-Metriken – Bereitstellungshäufigkeit, Vorlaufzeit für Änderungen, Änderungsfehlerrate und mittlere Wiederherstellungszeit – automatisch zu berechnen, neben Grafana-Dashboards, die die Teamleistung im Zeitverlauf visualisieren.
Beim Selbst-Hosting von DevLake bleiben alle Engineering-Telemetriedaten und Integrationsanmeldeinformationen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Jedes API-Token und jede OAuth-Verbindung wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel verschlüsselt, den Sie besitzen, und alle Metriken werden in einer MySQL-Datenbank auf Ihrem Server gespeichert – keine Daten verlassen Ihre Umgebung zu einem Drittanbieter-Analysedienst.
Wichtige Funktionen von Apache DevLake
DORA Metriken
Automatisch die Bereitstellungshäufigkeit, Vorlaufzeit für Änderungen, Änderungsfehlerquote und mittlere Wiederherstellungszeit aus verbundenen Tools berechnen — keine manuelle Datenerfassung erforderlich.
Vordefinierte Dashboards
Vorkonfigurierte Grafana-Dashboards visualisieren DORA-Metriken, PR-Zykluszeit, Fehleralter und den Zustand der Bereitstellungspipeline ohne jegliche Konfiguration nach der Einrichtung.
Über 60 Datenquellen-Plugins
Vorgefertigte Konnektoren für GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube und weitere bringen alle Engineering-Daten an einem Ort zusammen.
Benutzerdefinierte SQL-Metriken
Fragen Sie den normalisierten Data Lake mit einfachem SQL ab, um teamspezifische Metriken, Filter und benutzerdefinierte Dashboards zu definieren, die über die integrierten DORA-Ansichten hinausgehen.
Verschlüsselte Anmeldeinformationsspeicherung
Alle API-Token und OAuth-Schlüssel werden im Ruhezustand mithilfe eines automatisch generierten Schlüssels verschlüsselt, der ausschließlich in Ihrer selbst gehosteten MySQL-Datenbank gespeichert ist.
Warum Sie Apache DevLake auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.