Apache Superset mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source Business-Intelligence-Plattform zum Erstellen interaktiver Dashboards, Erkunden von Datensätzen und Durchführen von SQL-Analysen über 40+ Datenbanken hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache Superset erstellen können
Apache Superset ist eine unternehmensfähige Business-Intelligence-Plattform, die die Datenexploration für Benutzer auf jeder technischen Ebene zugänglich macht. Analysten erhalten eine No-Code-Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen von Diagrammen und Dashboards, während Ingenieuren SQL Lab zur Verfügung steht – eine voll ausgestattete SQL-IDE mit Abfrageverlauf, gespeicherten Abfragen und Ergebnisexport. Superset verbindet sich über SQLAlchemy mit über 40 SQL-Datenbanken und Data Warehouses und bietet eine einheitliche Analyseschicht über Ihren gesamten Daten-Stack hinweg.
Das Selbst-Hosting von Superset auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Datenquellen und keine Pro-Sitz-Lizenzierung. Geschäftsdaten bleiben in Ihrer Infrastruktur und erfüllen Compliance-Anforderungen, während PostgreSQL und Redis – in dieser Vorlage enthalten – die Metadatenspeicherung und das Abfrage-Caching für eine produktionsreife Leistung übernehmen.
Wichtige Funktionen von Apache Superset
Umfangreiche Visualisierungsbibliothek
Wählen Sie aus Dutzenden von Diagrammtypen — Balkendiagramme, Liniendiagramme, Streudiagramme, Geodatenkarten und mehr — um Ihre Daten klar darzustellen.
SQL Lab IDE
Schreiben und Ausführen von SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung, Abfrageverlauf und Ergebnisexport – eine Brücke zwischen No-Code-Dashboards und fortgeschrittener Datenarbeit.
Über 40 Datenbank-Konnektoren
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift und Dutzenden weiteren über eine einheitliche SQLAlchemy-basierte Konnektorschicht.
Interaktive Dashboards
Erstellen Sie Dashboards mit Kreuzfiltern, Drilldown-Navigation und geplanten E-Mail-Berichten, damit Stakeholder immer aktuelle Einblicke haben.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Vergeben Sie granulare Berechtigungen für Datensätze, Dashboards und Datenquellen, damit jedes Team nur das sieht, wozu es berechtigt ist.
Warum Sie Apache Superset auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.