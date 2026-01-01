Apache Superset ist eine unternehmensfähige Business-Intelligence-Plattform, die die Datenexploration für Benutzer auf jeder technischen Ebene zugänglich macht. Analysten erhalten eine No-Code-Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen von Diagrammen und Dashboards, während Ingenieuren SQL Lab zur Verfügung steht – eine voll ausgestattete SQL-IDE mit Abfrageverlauf, gespeicherten Abfragen und Ergebnisexport. Superset verbindet sich über SQLAlchemy mit über 40 SQL-Datenbanken und Data Warehouses und bietet eine einheitliche Analyseschicht über Ihren gesamten Daten-Stack hinweg.

Das Selbst-Hosting von Superset auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Datenquellen und keine Pro-Sitz-Lizenzierung. Geschäftsdaten bleiben in Ihrer Infrastruktur und erfüllen Compliance-Anforderungen, während PostgreSQL und Redis – in dieser Vorlage enthalten – die Metadatenspeicherung und das Abfrage-Caching für eine produktionsreife Leistung übernehmen.