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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Ackee erstellen können

Ackee ist eine Open-Source, Node.js-basierte Analyseplattform, die vollständig auf Ihrem eigenen Server läuft. Sie verwendet einen mehrstufigen Anonymisierungsprozess, um personenbezogene Daten von Besucherdaten zu entfernen, während sie dennoch aussagekräftige Einblicke in Seitenaufrufe, Referrer, Sitzungsdauern und Gerätetypen liefert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysediensten, die die Daten Ihrer Besucher auf Drittanbieter-Infrastrukturen speichern, gibt Ihnen Ackee die vollständige Kontrolle über Ihre Verkehrsdaten. Die minimalistische Benutzeroberfläche und die zentralisierte GraphQL API machen es einfach, mehrere Websites zu überwachen und Analysedaten in benutzerdefinierte Dashboards oder Reporting-Pipelines zu integrieren – ohne Cookie-Banner oder DSGVO-Kopfschmerzen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Ackee

Datenschutz durch Design

Die mehrstufige Anonymisierung entfernt personenbezogene Daten vor der Speicherung, sodass Sie nützliche Erkenntnisse gewinnen können – was dazu beitragen kann, die Notwendigkeit von Cookie-Bannern zu reduzieren oder die Compliance je nach Gerichtsbarkeit und Konfiguration zu vereinfachen.

Unbegrenzt Domains

Überwachen Sie so viele Websites und Anwendungen, wie Sie benötigen, von einem einzigen Dashboard aus, ohne Preisstufen pro Website oder verkehrsbasierte Beschränkungen.

GraphQL API

Eine zentralisierte GraphQL-API ermöglicht es Ihnen, Analysedaten programmatisch in benutzerdefinierte Dashboards, Berichte oder Tools von Drittanbietern abzurufen, ohne an die integrierte Benutzeroberfläche gebunden zu sein.

Leichtgewichtiges Tracking-Skript

Der Tracking-Snippet hat minimale Auswirkungen auf die Leistung Ihrer Seiten und vermeidet die Seitenladezeit-Strafen, die mit schwereren kommerziellen Analysebibliotheken verbunden sind.

Benutzerdefiniertes Ereignis-Tracking

Verfolgen Sie spezifische Benutzerinteraktionen über Seitenaufrufe hinaus und erhalten Sie Einblick in Konversionen, Schaltflächenklicks und andere aussagekräftige Aktionen auf Ihren Websites.

Warum Sie Ackee auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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