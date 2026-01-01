Open Agent ist eine produktionsreife, selbst gehostete KI-Agenten-Plattform, die große Sprachmodelle mit Ihren Daten und Tools verbindet. Es unterstützt über 28 Modell-Anbieter über eine einheitliche Schnittstelle und verwandelt Dokumente, Wikis und Datenbanken in durchsuchbare RAG-Wissensdatenbanken, die Ihre Agenten in einem präzisen Kontext verankern.

Die Bereitstellung von Open Agent auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Konversationen und proprietäre Dokumente von der Infrastruktur Dritter fern. Rollenbasierte Zugriffskontrolle, SSO-Integration und mandantenfähige Arbeitsbereiche machen es geeignet für Teams und Unternehmen, die Governance benötigen, ohne an Flexibilität einzubüßen.