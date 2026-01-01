Open Agent mit einem Klick installieren.
Selbstgehostete KI-Assistentenplattform mit LLM-Orchestrierung, RAG-Wissensdatenbanken, Agentenschleifen und MCP-Tool-Integrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Agent erstellen können
Open Agent ist eine produktionsreife, selbst gehostete KI-Agenten-Plattform, die große Sprachmodelle mit Ihren Daten und Tools verbindet. Es unterstützt über 28 Modell-Anbieter über eine einheitliche Schnittstelle und verwandelt Dokumente, Wikis und Datenbanken in durchsuchbare RAG-Wissensdatenbanken, die Ihre Agenten in einem präzisen Kontext verankern.
Die Bereitstellung von Open Agent auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Konversationen und proprietäre Dokumente von der Infrastruktur Dritter fern. Rollenbasierte Zugriffskontrolle, SSO-Integration und mandantenfähige Arbeitsbereiche machen es geeignet für Teams und Unternehmen, die Governance benötigen, ohne an Flexibilität einzubüßen.
Wichtige Funktionen von Open Agent
Multi-Anbieter-LLM-Support
Verbinden Sie sich mit über 28 Modell-Anbietern, darunter OpenAI, DeepSeek und lokale Modelle, über eine standardisierte Abstraktionsschicht.
Integrierte RAG-Pipeline
PDFs, Wikis und Dokumente in semantische Vektorspeicher einlesen, damit Agenten automatisch genauen, fundierten Kontext abrufen.
MCP Tool-Integrationen
Erweitern Sie die Agentenfähigkeiten mit Model Context Protocol Servern, die sich mit externen APIs, Datenbanken und Automatisierungstools verbinden.
Unternehmenszugriffskontrolle
Benutzer mit rollenbasierten Berechtigungen, SSO über OIDC, OAuth2, LDAP und SAML sowie isolierte Mehrmandanten-Arbeitsbereiche verwalten.
Agenten-Loop-Orchestrierung
Definieren Sie mehrstufige Agenten-Workflows mit Tool-Aufruf-Schleifen, Wiederholungslogik und Audit-Protokollierung für produktionsreife Zuverlässigkeit.
Warum Sie Open Agent auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.