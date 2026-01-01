Duplicati ist ein kostenloser Open-Source-Backup-Client, der Daten mit AES-256 verschlüsselt, bevor inkrementelle, deduplizierte und komprimierte Backups an über 20 Speicherziele gesendet werden – darunter Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 und Standardprotokolle wie SFTP und WebDAV. Da alles clientseitig verschlüsselt wird, bleiben Ihre Daten auch bei der Speicherung auf Cloud-Diensten Dritter privat.

Eine übersichtliche Weboberfläche erleichtert die Konfiguration von Backup-Aufträgen, das Festlegen von Aufbewahrungsrichtlinien, die Überprüfung der Backup-Integrität und die Überwachung geplanter Ausführungen. Blockbasierte Deduplizierung und Komprimierung halten die Speicherkosten auch bei großen Datensätzen niedrig. Das Selbst-Hosting von Duplicati auf einem VPS bietet Ihnen eine zuverlässige, ständig verfügbare Backup-Engine, die geplante Aufträge konsistent ausführt, ohne dass ein persönlicher Computer eingeschaltet sein muss.