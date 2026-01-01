Para ist ein skalierbares Open-Source-Backend-Framework, das Objektpersistenz, Volltextsuche, Caching und Authentifizierung verwaltet, sodass Entwickler sich auf die Entwicklung ihrer Anwendung konzentrieren können, anstatt auf deren Infrastruktur. Es stellt alles über eine saubere JSON-REST-API bereit, gesichert mit JWT-Tokens oder AWS Signature V4, bereit, jedes Frontend, jede mobile App oder jeden Dienst zu bedienen.

Die Standardeinrichtung läuft vollständig eigenständig mit einer eingebetteten H2-Datenbank und Lucene-Suchmaschine – keine externe Datenbank erforderlich. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine private Backend-API ohne Gebühren pro Anfrage, mit vollständiger Datenkontrolle und Unterstützung für Plugins, die PostgreSQL, MySQL, MongoDB oder Elasticsearch nach Bedarf austauschen können.