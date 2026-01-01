Gitea in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige, selbst gehostete Git-Plattform mit Repositories, Issue-Tracking und Tools zur Teamzusammenarbeit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gitea erstellen kÃ¶nnen
Gitea ist eine schlanke, quelloffene Git-Hosting-Plattform, die Teams eine private Code-Heimat bietet, ohne den Mehraufwand grÃ¶ÃŸerer DevOps-Plattformen. Sie bietet Repository-Verwaltung, Pull-Requests, Issue-Tracking, Code-Reviews und SSH-Zugriff Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che â€“ und lÃ¤uft komfortabel auf bescheidenen Serverressourcen.
Das Selbst-Hosting von Gitea auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihr Quellcode und Ihre Kollaborationsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Diese Bereitstellung kombiniert Gitea mit einer MySQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenpersistenz und beinhaltet SSH-Port-Weiterleitung, damit Entwickler mit standardmÃ¤ÃŸigen Git-Workflows pushen und pullen kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von Gitea
Repository-Verwaltung
VollstÃ¤ndiges Git-Repository-Hosting mit Branch-Schutz, Merge-Anfragen und Code-Review-Workflows fÃ¼r Teams jeder GrÃ¶ÃŸe.
Problemverfolgung
Integrierter Issue-Tracker mit Labels, Meilensteinen und Projektboards, um die Arbeit neben Ihrem Code zu organisieren.
SSH- und HTTPS-Zugriff
Entwickler kÃ¶nnen Ã¼ber SSH oder HTTPS mit ihren bestehenden Git-Tools pushen und pullen, ohne ihren Workflow Ã¤ndern zu mÃ¼ssen.
Webhooks und CI/CD
Webhook-UnterstÃ¼tzung und Integrationen mit gÃ¤ngigen CI/CD-Systemen ermÃ¶glichen automatisierte Tests und Bereitstellungspipelines.
Leichter FuÃŸabdruck
Gitea lÃ¤uft effizient auf kleinen Servern, wodurch es praktikabel ist, es auf einem bescheidenen VPS bereitzustellen, ohne Leistung einzubÃ¼ÃŸen.
Warum Sie Gitea auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.