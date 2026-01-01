Gitea ist eine schlanke, quelloffene Git-Hosting-Plattform, die Teams eine private Code-Heimat bietet, ohne den Mehraufwand grÃ¶ÃŸerer DevOps-Plattformen. Sie bietet Repository-Verwaltung, Pull-Requests, Issue-Tracking, Code-Reviews und SSH-Zugriff Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che â€“ und lÃ¤uft komfortabel auf bescheidenen Serverressourcen.

Das Selbst-Hosting von Gitea auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihr Quellcode und Ihre Kollaborationsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Diese Bereitstellung kombiniert Gitea mit einer MySQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenpersistenz und beinhaltet SSH-Port-Weiterleitung, damit Entwickler mit standardmÃ¤ÃŸigen Git-Workflows pushen und pullen kÃ¶nnen.