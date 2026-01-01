Expensave mit einem Klick installieren.
Open-Source-Tool zur Verfolgung persönlicher und familiärer Ausgaben, um Ausgabengewohnheiten zu überwachen und Haushaltsbudgets zu verwalten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Expensave erstellen können
Expensave ist eine Open-Source-Anwendung zur Ausgabenverfolgung, die für Einzelpersonen und Familien entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Finanzdaten wünschen. Mit gemeinsamen Ausgabenkalendern, dem Import von Kontoauszügen und Berichten über Ausgabengewohnheiten verwandelt sie Rohdaten von Transaktionen in umsetzbare Erkenntnisse, die Ihnen helfen zu verstehen, wohin Ihr Geld fließt.
Das Selbst-Hosting von Expensave auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Finanzdaten von kommerziellen Servern Dritter fern, eliminiert wiederkehrende Abonnementgebühren und ermöglicht jedem Haushaltsmitglied den Zugriff ohne gemeinsame Anmeldeinformationen – während automatische Backups Jahre der Ausgabenhistorie schützen.
Wichtige Funktionen von Expensave
Gemeinsame Ausgabenkalender
Mehrere Nutzer können zum selben Kalender beitragen, was es Familien und Mitbewohnern erleichtert, die Haushaltsbudget-Transparenz zu wahren.
Kontoauszug importieren
Importieren Sie Kontoauszüge von Finanzinstituten, um Transaktionen automatisch zu erfassen, wodurch der manuelle Erfassungsaufwand reduziert und vollständige Ausgabenaufzeichnungen sichergestellt werden.
Ausgabenverhaltensberichte
Visuelle Analysen gliedern Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien im Zeitverlauf auf und zeigen Muster auf, die Ihnen helfen, intelligentere Budgetentscheidungen zu treffen.
Progressive Web-App
Die mobilfreundliche PWA ermöglicht es Ihnen, Ausgaben sofort von jedem Gerät aus zu erfassen, damit Sie unterwegs keine Transaktion verpassen.
Datenschutzorientiertes Design
Alle Finanzdaten bleiben auf Ihrem eigenen Server — keine Analysen von Drittanbietern, keine Abonnementgebühren und kein Risiko, dass eine kommerzielle Plattform abgeschaltet wird.
Warum Sie Expensave auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.