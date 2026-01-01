Papra in einem Klick installieren.
Minimalistische Open-Source-Dokumentenmanagement-Plattform zum Archivieren und Abrufen Ihrer wichtigen Dateien.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Papra erstellen können
Papra ist eine Open-Source-Plattform für Dokumentenmanagement und Archivierung, entwickelt für die langfristige Speicherung und den einfachen Abruf persönlicher und organisatorischer Dokumente – Belege, Garantien, Verträge und alles, was Sie aufbewahren müssen. Im Gegensatz zu überladenen DMS-Lösungen konzentriert sich Papra auf Einfachheit: Dokumente hochladen, taggen, durchsuchen und Jahre später wiederfinden.
Das Selbst-Hosting von Papra auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Dokumente, ohne Zugriff Dritter, ohne Gebühren pro Dokument und ohne Speichergrenzen außer Ihrer eigenen Festplatte. Die integrierte SQLite-Datenbank bedeutet null Infrastrukturabhängigkeiten – nur ein einziger Container und ein Volume.
Wichtige Funktionen von Papra
Volltextsuche
Suchen Sie sofort in Dokumentinhalten, Tags und Metadaten — einschließlich Text, der mittels OCR aus gescannten Bildern extrahiert wurde.
Automatisierte Tagging-Regeln
Definieren Sie Regeln, um eingehende Dokumente automatisch basierend auf Dateinamenmustern oder Inhalt zu taggen und so Ihr Archiv ohne manuellen Aufwand organisiert zu halten.
E-Mail-Erfassung
Senden Sie Dokumente direkt per E-Mail an Ihren Papra-Posteingang, um Belege und Rechnungen bei deren Eingang einfach zu archivieren.
Organisationen und Freigabe
Erstellen Sie mehrere Organisationen und laden Sie Mitarbeiter ein, damit Familien oder kleine Teams Dokumente gemeinsam in separaten Bereichen verwalten können.
API und Webhooks
Integrieren Sie Papra mit anderen Tools mithilfe der REST API, CLI, SDK und Webhooks für automatisierte Dokumenten-Workflows.
Warum Sie Papra auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.