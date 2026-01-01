Papra ist eine Open-Source-Plattform für Dokumentenmanagement und Archivierung, entwickelt für die langfristige Speicherung und den einfachen Abruf persönlicher und organisatorischer Dokumente – Belege, Garantien, Verträge und alles, was Sie aufbewahren müssen. Im Gegensatz zu überladenen DMS-Lösungen konzentriert sich Papra auf Einfachheit: Dokumente hochladen, taggen, durchsuchen und Jahre später wiederfinden.

Das Selbst-Hosting von Papra auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Dokumente, ohne Zugriff Dritter, ohne Gebühren pro Dokument und ohne Speichergrenzen außer Ihrer eigenen Festplatte. Die integrierte SQLite-Datenbank bedeutet null Infrastrukturabhängigkeiten – nur ein einziger Container und ein Volume.