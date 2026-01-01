PhotoPrism als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
KI-gestützte Fotoverwaltungsanwendung, die Ihre Fotobibliothek automatisch organisiert, verschlagwortet und durchsucht, ohne sie in Drittanbieter-Clouds hochzuladen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PhotoPrism erstellen können
PhotoPrism ist eine datenschutzorientierte Fotoverwaltungsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Ihre gesamte Fotosammlung automatisch zu klassifizieren, zu verschlagworten und zu durchsuchen. Gesichtserkennung, Objekterkennung und standortbasierte Organisation arbeiten lokal auf Ihrem Server — Ihre Fotos verlassen niemals Ihre Hardware.
Das Selbst-Hosting von PhotoPrism auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine leistungsstarke Alternative zu Google Fotos und iCloud, die auf Millionen von Bildern skaliert, RAW-Dateien und 4K-Videos unterstützt und jede Erinnerung unter Ihrer vollständigen Kontrolle hält, ohne Speicherbegrenzungen, die von einem Drittanbieter-Abonnementplan auferlegt werden.
Wichtige Funktionen von PhotoPrism
KI-gestütztes Tagging
Klassifiziert Fotos automatisch nach Thema, Szene und Objekten mithilfe von maschinellem Lernen auf dem Gerät – keine Cloud-Verarbeitung erforderlich.
Gesichtserkennung
Gruppiert Fotos nach den Personen darauf, damit Sie sofort jedes Bild eines Familienmitglieds oder Freundes in Ihrer gesamten Bibliothek finden können.
Leistungsstarke Suche
Finde Fotos mit natürlichsprachlichen Abfragen wie „Strandsonnenuntergang“ oder filtere gleichzeitig nach Datum, Kamera, Ort und automatisch erkannten Beschriftungen.
RAW- und Videounterstützung
Verarbeitet RAW-Dateien von professionellen Kameras, HEIF von iPhones und 4K-Videos mit automatischer Transkodierung für die Browserwiedergabe.
Standort und Kartenansicht
Plottet geotaggte Fotos auf einer interaktiven Karte und gruppiert sie automatisch nach Standort für die geografische Navigation.
Warum Sie PhotoPrism auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.