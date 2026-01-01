PhotoPrism ist eine datenschutzorientierte Fotoverwaltungsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Ihre gesamte Fotosammlung automatisch zu klassifizieren, zu verschlagworten und zu durchsuchen. Gesichtserkennung, Objekterkennung und standortbasierte Organisation arbeiten lokal auf Ihrem Server — Ihre Fotos verlassen niemals Ihre Hardware.

Das Selbst-Hosting von PhotoPrism auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine leistungsstarke Alternative zu Google Fotos und iCloud, die auf Millionen von Bildern skaliert, RAW-Dateien und 4K-Videos unterstützt und jede Erinnerung unter Ihrer vollständigen Kontrolle hält, ohne Speicherbegrenzungen, die von einem Drittanbieter-Abonnementplan auferlegt werden.