Diese Headless-Kodi-Bereitstellung betreibt einen persistenten Medienserver ohne Display, der es mehreren Kodi-Clients in Ihrem Netzwerk ermöglicht, eine einzige zentralisierte MariaDB-gestützte Datenbank zu teilen. Anstatt dass jede Kodi-Instanz ihre eigene separate Bibliothek verwaltet, verbinden sich alle Clients mit der gemeinsamen Datenbank für eine einheitliche Wiedergabehistorie, Bewertungen und Metadaten. Eine integrierte Weboberfläche ermöglicht es Ihnen, Medienquellen zu verwalten, Bibliotheks-Scans auszulösen und Add-ons von jedem Browser aus zu installieren.

Das Selbst-Hosting auf einem VPS macht Ihre freigegebene Kodi-Bibliothek für jeden Client in Ihrem Netzwerk immer verfügbar, unabhängig davon, ob eine andere Maschine läuft. Verbinden Sie Ihre anderen Kodi-Installationen mit den Datenbank- und Weboberflächen-Ports der Bereitstellung, um Ihre Bibliothek zu teilen.