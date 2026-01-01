Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager, der Rezepte von jeder Website mit einem einzigen Klick importiert, wobei Werbung und Unordnung entfernt werden, um saubere, durchsuchbare Rezepte dauerhaft auf Ihrem Server zu speichern. Er organisiert Rezepte nach Tags und KÃ¼chen, skaliert Portionen automatisch und zeigt NÃ¤hrwertinformationen an â€“ alles in einem mobilfreundlichen Kochmodus.

Mealie selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Rezeptsammlung Website-Abschaltungen und Plattformwechsel Ã¼bersteht, gemeinsame Haushaltsmitglieder alle auf dieselbe Bibliothek zugreifen kÃ¶nnen und die wÃ¶chentliche Essensplanung konsolidierte Einkaufslisten ohne AbonnementgebÃ¼hren erstellt.