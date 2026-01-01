Mealie in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Rezeptmanager, der Rezepte von jeder URL importiert und sie in wÃ¶chentliche EssensplÃ¤ne mit Einkaufslisten umwandelt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Mealie
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mealie erstellen kÃ¶nnen
Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager, der Rezepte von jeder Website mit einem einzigen Klick importiert, wobei Werbung und Unordnung entfernt werden, um saubere, durchsuchbare Rezepte dauerhaft auf Ihrem Server zu speichern. Er organisiert Rezepte nach Tags und KÃ¼chen, skaliert Portionen automatisch und zeigt NÃ¤hrwertinformationen an â€“ alles in einem mobilfreundlichen Kochmodus.
Mealie selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Rezeptsammlung Website-Abschaltungen und Plattformwechsel Ã¼bersteht, gemeinsame Haushaltsmitglieder alle auf dieselbe Bibliothek zugreifen kÃ¶nnen und die wÃ¶chentliche Essensplanung konsolidierte Einkaufslisten ohne AbonnementgebÃ¼hren erstellt.
Wichtige Funktionen von Mealie
Ein-Klick-Import
FÃ¼gen Sie eine beliebige Rezept-URL ein und Mealie extrahiert automatisch Zutaten und Anweisungen, was Stunden manuellen Kopierens erspart.
Essensplan-Kalender
Ziehen Sie Rezepte auf einen Wochenkalender und generieren Sie mit einem Klick eine kombinierte Einkaufsliste fÃ¼r alle geplanten Mahlzeiten.
Rezeptskalierung
PortionsgrÃ¶ÃŸen anpassen und alle Mengenangaben der Zutaten werden sofort neu berechnet â€“ keine manuelle Berechnung erforderlich.
Familienfreigabe
Die Mehrbenutzerfunktion ermÃ¶glicht jedem Familienmitglied, dieselbe Rezeptbibliothek zu durchsuchen und zum Speiseplan beizutragen.
Dauerhafter Speicher
Auf Ihrem VPS gespeicherte Rezepte bleiben zugÃ¤nglich, auch wenn die ursprÃ¼nglichen Websites Inhalte Ã¤ndern, entfernen oder offline gehen.
Warum Sie Mealie auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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