AirTrail mit einem Klick installieren.
Open-Source-Flugtagebuch zum Protokollieren, Visualisieren und Analysieren Ihrer Flugreisen auf einer interaktiven Weltkarte.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AirTrail erstellen können
AirTrail ist eine quelloffene persönliche Flugverfolgungs-Web-App, mit der Sie jeden Flug aufzeichnen, Ihre Routen auf einer interaktiven Weltkarte visualisieren und Statistiken über Ihre Reisehistorie erkunden können. Sie unterstützt den Import von Flugdaten aus beliebten Diensten wie MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt und JetLog, wodurch es einfach ist, von Anfang an ein vollständiges Protokoll zu erstellen. Die Mehrbenutzerunterstützung ermöglicht es jedem Haushaltsmitglied, ein separates privates Flugjournal auf derselben Instanz zu führen.
Das Selbst-Hosting von AirTrail auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Reisehistorie privat und vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren und ohne dass ein Drittanbieter Ihre Daten speichert. Der erste Benutzer, der sich registriert, erhält automatisch Eigentümerzugriff.
Wichtige Funktionen von AirTrail
Interaktive Weltkarte
Sehen Sie jeden Flug auf einer Weltkarte eingezeichnet, mit Routenlinien, die jeden von Ihnen besuchten Start- und Zielort verbinden.
Flugverlauf-Importe
Importieren Sie bestehende Protokolle von MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog und byAir, um Ihren Verlauf sofort zu füllen.
Reisestatistiken
Entdecken Sie Gesamtsummen und Aufschlüsselungen nach zurückgelegter Strecke, besuchten Ländern, genutzten Flughäfen, Fluggesellschaften und in der Luft verbrachter Zeit.
Mehrbenutzerunterstützung
Teilen Sie eine AirTrail-Instanz mit Familie oder Reisebegleitern — jeder Benutzer führt sein eigenes privates Flugprotokoll und seine Statistiken.
Öffentliches Flug-Sharing
Generieren Sie einen teilbaren Link, damit andere Ihre interaktive Flugkarte durchsuchen können, ohne ein Konto zu benötigen.
Warum Sie AirTrail auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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