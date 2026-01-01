Baby Buddy als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Umfassende Baby-Tracking-App, die Eltern und Betreuer dabei unterstützt, Fütterung, Schlaf, Windeln und Wachstum vertraulich zu überwachen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Baby Buddy erstellen können
Baby Buddy ist eine datenschutzorientierte Baby-Tracking-Anwendung, die Eltern und Betreuer dabei unterstützt, tägliche Aktivitäten, Wachstumsmessungen und Gesundheitsinformationen für Säuglinge zu erfassen. Fütterungspläne, Windelwechsel, Schlafmuster, Gewichts- und Größenmessungen sowie Medikamentenaufzeichnungen werden alle über eine intuitive Weboberfläche erfasst, die für eine schnelle Eingabe in stressigen Elternmomenten konzipiert ist. Visuelle Diagramme und Berichte erleichtern es, Muster zu erkennen und Daten mit Kinderärzten zu teilen.
Das Selbst-Hosting von Baby Buddy bedeutet, dass intime Details über die Entwicklung und Gesundheit Ihres Kindes niemals Drittanbieter-Server oder Werbeplattformen erreichen. Mehrere Betreuer – Eltern, Großeltern, Babysitter – können alle Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, wodurch der Haushalt synchronisiert bleibt, ohne auf eine kommerzielle App angewiesen zu sein, die ihren Dienst einstellen oder ihre Datenschutzrichtlinie ändern könnte.
Wichtige Funktionen von Baby Buddy
Mehrfachbetreuerzugang
Eltern, Großeltern und Babysitter können alle gleichzeitig Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, wodurch alle über die aktuelle Routine und die Bedürfnisse des Babys auf dem Laufenden bleiben.
Umfassende Aktivitätsverfolgung
Stillmahlzeiten, Windelwechsel, Schlafzeiten, Bauchzeit, Bäder und vieles mehr mit integrierten Timern aufzeichnen, damit das Protokollieren selbst in hektischen Momenten nur Sekunden dauert.
Wachstums- und Gesundheitsdaten
Verfolgen Sie Gewicht, Größe und Kopfumfang im Laufe der Zeit mit visuellen Diagrammen, die Sie direkt mit Gesundheitsdienstleistern bei Kinderarztterminen teilen können.
Musterberichte
Visuelle Berichte zeigen Trends bei der Fütterungshäufigkeit, Schlafdauermuster und Windelanzahl auf und helfen Eltern, Routinen zu erkennen und Anomalien frühzeitig zu entdecken.
Umfassender Datenschutz
Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server — keine Datenweitergabe an Dritte, keine Werbeprofile und kein Risiko, den Zugriff zu verlieren, wenn ein kommerzieller Dienst eingestellt wird.
Warum Sie Baby Buddy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.