Bar Assistant ist eine selbst gehostete Webanwendung für Cocktail-Enthusiasten und Hobby-Barkeeper, die ihr Zutatenregal verwalten und Rezepte entdecken möchten, basierend auf dem, was sie tatsächlich zur Hand haben. Es geht über ein einfaches Rezeptbuch hinaus, indem es intelligent Zutatensubstitute, optionale Komponenten und Eltern-Kind-Zutatenbeziehungen berücksichtigt – wodurch die Anzahl der Cocktails maximiert wird, die Sie aus Ihrem aktuellen Bestand zubereiten können, ohne einen Gang zum Geschäft machen zu müssen.

Diese Vorlage bündelt die Salt Rim Weboberfläche, den Bar Assistant API-Server, Meilisearch für die sofortige Volltextsuche in Ihrer Rezeptsammlung und Redis für das Caching. Self-Hosting bedeutet, dass Ihre persönlichen Rezeptnotizen, individuellen Cocktailkreationen und Ihr Zutatenbestand auf Ihrem eigenen Server verbleiben, anstatt in einer Drittanbieter-App eingeschlossen zu sein.