Dragonfly in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungsfähiger, Redis-kompatibler In-Memory-Datenspeicher, der für moderne Hardware entwickelt wurde, um bis zu 25-mal mehr Durchsatz als Redis zu liefern.
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Was Sie mit Dragonfly erstellen können
Dragonfly ist ein moderner In-Memory-Datenspeicher, der vollständig mit den Redis- und Memcached-APIs kompatibel ist. Das bedeutet, dass jede bestehende Anwendung, die Redis verwendet, zu Dragonfly wechseln kann, indem sie nur die Verbindungszeichenfolge ändert. Von Grund auf für Mehrkern-CPUs unter Verwendung einer Shared-Nothing-Thread-per-Core-Architektur entwickelt, liefert Dragonfly bis zu 25-mal mehr Durchsatz als Redis auf derselben Hardware, während es für denselben Datensatz deutlich weniger Speicher verbraucht.
Das Selbst-Hosting von Dragonfly bietet Ihren Anwendungen einen Hochleistungs-Cache und Datenspeicher ohne Kosten pro Operation oder Verbindungslimits. Die integrierte HTTP-Administrationskonsole bietet Servermetriken und Diagnosen, die von jedem Browser aus zugänglich sind, zusammen mit voller Kompatibilität mit der Redis CLI und jeder Redis-Client-Bibliothek.
Wichtige Funktionen von Dragonfly
Redis API-kompatibel
Als Redis-Ersatz einsetzen — jede Anwendung, die eine Redis-Client-Bibliothek verwendet, funktioniert mit Dragonfly durch alleiniges Ändern der Verbindungszeichenfolge.
25× Redis Durchsatz
Die Multithreaded Shared-Nothing-Architektur nutzt alle CPU-Kerne voll aus und liefert bis zu 25-mal mehr Operationen pro Sekunde als ein Single-Threaded Redis auf derselben Hardware.
Geringerer Speicherverbrauch
Neuartige Datenstrukturimplementierungen reduzieren den Speicherverbrauch um bis zu 30 % im Vergleich zu Redis für denselben Datensatz, wodurch Sie mehr Daten auf einem kleineren VPS speichern können.
Integrierte Admin-Konsole
Die HTTP-Admin-Oberfläche am selben Port bietet Serverstatistiken, Speichernutzung und Diagnosen, die direkt über einen Browser zugänglich sind.
Memcached Kompatibel
Akzeptiert Memcached-Textprotokollbefehle zusätzlich zu Redis-Befehlen, was es zu einem Drop-in-Ersatz für beide Caching-Systeme gleichzeitig macht.
Warum Sie Dragonfly auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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