Paperless-ngx ist ein von der Community gepflegtes Dokumentenmanagementsystem, das physische Unterlagen in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv umwandelt. Es verarbeitet gescannte Bilder und PDFs automatisch per OCR, klassifiziert Dokumente und wendet Tags an, sodass jede Rechnung, jeder Vertrag und jede Quittung sofort nach Inhalt auffindbar wird. Gotenberg und Apache Tika verarbeiten Office-Dokumente und komplexe Formate, die von Standard-OCR-Pipelines Ã¼bersehen werden.

Das Selbst-Hosting von Paperless-ngx auf Ihrem VPS bewahrt sensible Finanzunterlagen, VertrÃ¤ge und persÃ¶nliche Dokumente auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf â€“ niemals in einer Drittanbieter-Cloud. Dedizierte VPS-Ressourcen gewÃ¤hrleisten eine schnelle OCR-Verarbeitung selbst fÃ¼r groÃŸe Dokumentenmengen, wÃ¤hrend persistente Volumes Ihr gesamtes Archiv und Ihre Datenbank bei Updates und Neustarts schÃ¼tzen.