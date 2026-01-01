Paperless-ngx als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dokumentenmanagementsystem, das Ihre Unterlagen scannt, per OCR indiziert und in einer vollstÃ¤ndig durchsuchbaren digitalen Bibliothek archiviert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paperless-ngx erstellen kÃ¶nnen
Paperless-ngx ist ein von der Community gepflegtes Dokumentenmanagementsystem, das physische Unterlagen in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv umwandelt. Es verarbeitet gescannte Bilder und PDFs automatisch per OCR, klassifiziert Dokumente und wendet Tags an, sodass jede Rechnung, jeder Vertrag und jede Quittung sofort nach Inhalt auffindbar wird. Gotenberg und Apache Tika verarbeiten Office-Dokumente und komplexe Formate, die von Standard-OCR-Pipelines Ã¼bersehen werden.
Das Selbst-Hosting von Paperless-ngx auf Ihrem VPS bewahrt sensible Finanzunterlagen, VertrÃ¤ge und persÃ¶nliche Dokumente auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf â€“ niemals in einer Drittanbieter-Cloud. Dedizierte VPS-Ressourcen gewÃ¤hrleisten eine schnelle OCR-Verarbeitung selbst fÃ¼r groÃŸe Dokumentenmengen, wÃ¤hrend persistente Volumes Ihr gesamtes Archiv und Ihre Datenbank bei Updates und Neustarts schÃ¼tzen.
Wichtige Funktionen von Paperless-ngx
Automatische OCR-Indizierung
Jedes hochgeladene Dokument wird automatisch mit OCR gescannt, sodass sein vollstÃ¤ndiger Text innerhalb von Sekunden nach dem Hochladen indiziert und durchsuchbar ist, unabhÃ¤ngig davon, ob es als PDF oder gescanntes Bild vorlag.
Intelligente Klassifizierung
Paperless-ngx lernt aus Ihren Organisationsmustern und wendet automatisch Tags, Korrespondenten und Dokumententypen basierend auf dem Inhalt an, wodurch die manuelle Sortierung auf nahezu Null reduziert wird.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie den gesamten Inhalt jedes Dokuments in Ihrem Archiv mit erweiterter Filterung nach Datum, Tag, Korrespondent und Dokumenttyp fÃ¼r eine prÃ¤zise Abfrage.
Mehrbenutzerzugriff
Granulare Berechtigungssteuerungen ermÃ¶glichen es mehreren Benutzern, dasselbe Archiv mit rollenbasiertem Zugriff zu teilen, wodurch es gleichermaÃŸen fÃ¼r kleine Teams und Familienhaushalte geeignet ist.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Office-Dokumente
Die Integration von Gotenberg und Apache Tika verarbeitet Word-, Excel- und andere Office-Formate neben PDFs und Bildern und bietet Ihnen ein einziges Archiv fÃ¼r alle Dokumenttypen.
Warum Sie Paperless-ngx auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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