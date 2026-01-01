ProjectSend mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Professionelle, kundenorientierte Dateifreigabeplattform mit Konten pro Kunde, Download-Verfolgung und detaillierten Zugriffsrechten fÃ¼r Agenturen und Unternehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ProjectSend erstellen kÃ¶nnen
ProjectSend ist eine Open-Source-Plattform zur Dateibereitstellung, entwickelt fÃ¼r Unternehmen, die Dateien mit bestimmten Kunden statt mit der Ã–ffentlichkeit teilen mÃ¼ssen. Jeder Kunde erhÃ¤lt einen eigenen Login und sieht nur die ihm zugewiesenen Dateien, wÃ¤hrend Administratoren jeden Download verfolgen, Ablaufdaten fÃ¼r sensible Materialien festlegen und Benachrichtigungen erhalten, wenn EmpfÃ¤nger auf neue Uploads zugreifen â€“ und so eine rechenschaftspflichtige, gebrandete Alternative zu generischen Cloud-Speicher-Links schaffen.
Das Hosten von ProjectSend auf Ihrem VPS bewahrt vertrauliche Kundendateien â€“ VertrÃ¤ge, Finanzdokumente, Design-Assets â€“ auf einer Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren, ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren, ohne Speicherbegrenzungen und mit der MÃ¶glichkeit, das Branding an Ihre UnternehmensidentitÃ¤t anzupassen.
Wichtige Funktionen von ProjectSend
Konten pro Kunde
Jeder Kunde erhÃ¤lt einen dedizierten Login und sieht nur die ihm zugewiesenen Dateien, wodurch jede Beziehung privat und organisiert bleibt, ohne geteilte Ã¶ffentliche Links.
Download-Tracking
Detaillierte AktivitÃ¤tsprotokolle zeigen genau, wer welche Datei wann heruntergeladen hat, liefern einen Zustellnachweis fÃ¼r die Compliance und reduzieren â€žHaben Sie es erhalten?â€œ-E-Mails.
Ablaufdaten
Richten Sie einen automatischen Ablauf fÃ¼r sensible Dokumente ein, sodass der Zugriff nach einem festgelegten Zeitraum widerrufen wird, um die GefÃ¤hrdung ohne manuelle Bereinigung zu reduzieren.
E-Mail-Benachrichtigungen
Kunden erhalten automatische E-Mails, wenn neue Dateien verfÃ¼gbar sind, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, sie nach jedem Upload separat zu benachrichtigen.
Benutzerdefiniertes Branding
Anpassbare Designs und Logos prÃ¤sentieren ein professionelles, White-Label-Dateienportal, das die IdentitÃ¤t Ihrer Agentur oder Ihres Unternehmens widerspiegelt, anstatt eines generischen Dienstes.
Warum Sie ProjectSend auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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