ProjectSend ist eine Open-Source-Plattform zur Dateibereitstellung, entwickelt fÃ¼r Unternehmen, die Dateien mit bestimmten Kunden statt mit der Ã–ffentlichkeit teilen mÃ¼ssen. Jeder Kunde erhÃ¤lt einen eigenen Login und sieht nur die ihm zugewiesenen Dateien, wÃ¤hrend Administratoren jeden Download verfolgen, Ablaufdaten fÃ¼r sensible Materialien festlegen und Benachrichtigungen erhalten, wenn EmpfÃ¤nger auf neue Uploads zugreifen â€“ und so eine rechenschaftspflichtige, gebrandete Alternative zu generischen Cloud-Speicher-Links schaffen.

Das Hosten von ProjectSend auf Ihrem VPS bewahrt vertrauliche Kundendateien â€“ VertrÃ¤ge, Finanzdokumente, Design-Assets â€“ auf einer Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren, ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren, ohne Speicherbegrenzungen und mit der MÃ¶glichkeit, das Branding an Ihre UnternehmensidentitÃ¤t anzupassen.