Friendica in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Reifes, selbst gehostetes Fediverse-Sozialnetzwerk, das mit Mastodon, Diaspora, ActivityPub und mehr föderiert.
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Was Sie mit Friendica erstellen können
Friendica ist eines der ältesten und interoperabelsten selbst gehosteten sozialen Netzwerke im Fediverse. Es föderiert gleichzeitig über ActivityPub, Diaspora und sein eigenes DFRN-Protokoll — was bedeutet, dass Ihre Friendica-Instanz sich von einem einzigen Konto aus mit Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-Pods und Dutzenden anderer Netzwerke verbinden kann. Im Gegensatz zu neueren Plattformen, die sich auf ein Protokoll konzentrieren, wurde Friendica speziell für eine maximale Föderationsreichweite im gesamten dezentralen sozialen Web entwickelt.
Der Betrieb von Friendica auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre soziale Identität und Ihre Daten. Sie wählen die Regeln, entscheiden, mit welchen Netzwerken Sie föderieren möchten, und behalten alle Beiträge, Kontakte und Medien unter Ihrer direkten Kontrolle — ohne Werbung und ohne eine Plattform, die morgen verschwinden oder ihre Bedingungen ändern kann.
Wichtige Funktionen von Friendica
Universelle Föderation
Verbindet sich gleichzeitig mit ActivityPub-, Diaspora- und DFRN-Netzwerken — folgen und interagieren Sie mit Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- und Diaspora-Nutzern von einem Konto aus.
Rich-Beitragsformate
Unterstützt lange Beiträge mit vollständiger BBCode- und Markdown-Formatierung, Inline-Bildern, Dateianhängen und Umfragen — weit über die 500-Zeichen-Grenze von Mikroblogging-Plattformen hinaus.
Datenschutzorientierte Kontakte
Granulare Zielgruppenkontrollen pro Beitrag — teilen Sie mit allen, bestimmten Kontaktgruppen oder Einzelpersonen — was Ihnen Mastodon-ähnliche Privatsphäre mit Facebook-ähnlicher Gruppenmechanik bietet.
Forum- und Gruppenkanäle
Erstellen Sie themenbasierte Forenkonten, in die sich jeder Fediverse-Nutzer einklinken kann, um verzweigte Community-Diskussionen über Netzwerkgrenzen hinweg zu ermöglichen.
Veranstaltungen und Kalender
Integrierte Event-Erstellung mit RSVP und einem persönlichen Kalender, der sich über föderierte Kontakte hinweg synchronisiert, nützlich für die Gemeinschaftskoordination ohne externe Tools.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Friendica mit offiziellen Add-ons für LDAP-Authentifizierung, S3-Speicher, Push-Benachrichtigungen, zusätzliche OAuth-Anbieter und Cross-Posting auf andere Plattformen.
Warum Sie Friendica auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.