LazyLibrarian als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierungstool, das Autoren verfolgt, E-Books und Hörbücher findet und sie an Ihre Downloader übergibt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für LazyLibrarian
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LazyLibrarian erstellen können
LazyLibrarian ist das buchfokussierte Gegenstück zu Sonarr und Radarr – ein selbst gehosteter Automatisierungsserver, der Ihre Lieblingsautoren überwacht, einzelne Buchveröffentlichungen verfolgt, Usenet- und Torrent-Indexer nach passenden Dateien durchsucht und ausgewählte Veröffentlichungen an NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent oder jeden anderen Downloader übergibt, den Sie bereits verwenden.
Das Selbst-Hosting von LazyLibrarian auf einem VPS bietet Ihnen einen 24/7 Bibliothekar, der neue Veröffentlichungen in dem Moment erfasst, in dem sie erscheinen, Dubletten mit Ihrer bestehenden Calibre-Bibliothek abgleicht und alles automatisch umbenennt und taggt, damit Ihre E-Book- und Hörbuchsammlung ohne manuellen Aufwand organisiert bleibt.
Wichtige Funktionen von LazyLibrarian
Autorenverfolgung und -entdeckung
Fügen Sie Autoren nach Namen hinzu, und LazyLibrarian erstellt deren vollständige Bibliografie aus Goodreads, Google Books, OpenLibrary und anderen Quellen.
Hörbuch- und E-Book-Unterstützung
Verarbeitet sowohl Hörbuch- als auch E-Book-Formate mit separaten Qualitäts- und Quellenregeln für beide, sodass eine einzige Instanz zwei Bibliotheken verwaltet.
Calibre- und Goodreads-Integration
Importiert Ihre bestehende Calibre-Bibliothek, um Duplikate zu vermeiden, synchronisiert Lese-/Wunschlisten von Goodreads und aktualisiert Metadaten automatisch.
Native Indexer-Unterstützung
Integrierte Plugins für NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge und Dutzende von Usenet- und Torrent-Indexern über Newznab und Torznab.
Magazin- und Serien-Tracking
Überwacht themenbasierte Zeitschriften und mehrbändige Reihen und reiht Neuerscheinungen ein, sobald diese von den Indexierern erfasst werden, ohne manuelle Suche.
Warum Sie LazyLibrarian auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.