MeTube ist ein browserbasiertes Frontend für yt-dlp, das Ihnen ermöglicht, Videos von YouTube und über 1.000 anderen Plattformen von jedem Gerät aus herunterzuladen, ohne Software installieren zu müssen. Es unterstützt die Qualitätsauswahl bis zu 4K, die reine Audioextraktion in MP3, das Herunterladen von Wiedergabelisten und Kanälen sowie eine Echtzeit-Download-Warteschlange mit Fortschrittsverfolgung — alles über eine übersichtliche, mobilfreundliche Oberfläche.

MeTube auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Downloads mit Rechenzentrumsgeschwindigkeiten ablaufen, Dateien serverseitig zur späteren Abrufbarkeit gespeichert werden und der Dienst auch bei Plattformänderungen weiterhin funktioniert — unabhängig von Browser-Erweiterungen, die kaputtgehen, oder kommerziellen Download-Tools, die Qualitätsbeschränkungen auferlegen und Konten erfordern.