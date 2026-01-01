MeTube in einem Klick installieren.
Selbstgehostete Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und über 1.000 anderen Websites via yt-dlp.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MeTube erstellen können
MeTube ist ein browserbasiertes Frontend für yt-dlp, das Ihnen ermöglicht, Videos von YouTube und über 1.000 anderen Plattformen von jedem Gerät aus herunterzuladen, ohne Software installieren zu müssen. Es unterstützt die Qualitätsauswahl bis zu 4K, die reine Audioextraktion in MP3, das Herunterladen von Wiedergabelisten und Kanälen sowie eine Echtzeit-Download-Warteschlange mit Fortschrittsverfolgung — alles über eine übersichtliche, mobilfreundliche Oberfläche.
MeTube auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Downloads mit Rechenzentrumsgeschwindigkeiten ablaufen, Dateien serverseitig zur späteren Abrufbarkeit gespeichert werden und der Dienst auch bei Plattformänderungen weiterhin funktioniert — unabhängig von Browser-Erweiterungen, die kaputtgehen, oder kommerziellen Download-Tools, die Qualitätsbeschränkungen auferlegen und Konten erfordern.
Wichtige Funktionen von MeTube
Über 1.000 unterstützte Websites
Herunterladen von YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud und über tausend anderen Video- und Audio-Plattformen.
Qualität bis zu 4K
Wählen Sie die genaue Auflösung und das Format, das Sie benötigen, einschließlich der reinen Audio-Extraktion in MP3 oder andere Formate.
Playlist-Downloads
Stellen Sie eine ganze Wiedergabeliste oder einen Kanal für den Stapel-Download in die Warteschlange und lassen Sie den Server die Verarbeitung im Hintergrund durchführen.
Browserbasierter Zugriff
Keine Client-Software erforderlich — verwalten Sie Downloads von jedem Telefon, Tablet oder Computer mit einem Webbrowser.
Rechenzentrum Download-Geschwindigkeiten
Downloads laufen auf Ihrem VPS mit voller Serverbandbreite, wodurch Ihr lokales Gerät und Ihre Internetverbindung entlastet werden.
Warum Sie MeTube auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.