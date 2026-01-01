EMQX ist ein hochskalierbarer Open-Source-MQTT-Nachrichtenbroker, der für IoT, Industrieautomation und Echtzeit-Datenstreaming entwickelt wurde. Er verarbeitet Millionen gleichzeitiger MQTT-Verbindungen mit Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich und unterstützt MQTT 3.1, 3.1.1 und 5.0 sowie MQTT über WebSockets. Eine integrierte Regel-Engine ermöglicht die Verarbeitung, Weiterleitung und Transformation von Gerätenachrichten ohne das Schreiben von Backend-Code, indem sie direkt mit Datenbanken, Cloud-Diensten und HTTP-Endpunkten verbunden wird.

Das enthaltene Web-Dashboard bietet eine umfassende Verwaltungsoberfläche zur Echtzeit-Überwachung von Cluster-Zustand, Verbindungsstatistiken, Abonnementbäumen und Regel-Engine-Flüssen. Das Selbst-Hosting von EMQX auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre IoT-Nachrichteninfrastruktur – keine Cloud-Gebühren pro Nachricht, keine Anbieterbindung und volle Transparenz Ihrer Gerätekommunikationsschicht.