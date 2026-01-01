OHDSI Atlas als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Webplattform für Beobachtungsstudien im Gesundheitswesen auf dem OMOP-Standarddatenmodell.
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Was Sie mit OHDSI Atlas erstellen können
OHDSI Atlas ist der offene Community-Standard für die Durchführung von Beobachtungsstudien mit patientenbezogenen Gesundheitsdaten, die in das OMOP Common Data Model konvertiert wurden. Forscher nutzen es, um Patientenkohorten zu erstellen, standardisierte medizinische Vokabulare zu erkunden, populationsbasierte Effekt-Schätzungsstudien zu entwerfen und den natürlichen Krankheitsverlauf zu charakterisieren, ohne SQL schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Atlas auf Ihrem eigenen VPS bietet volle Kontrolle über Studiendesigns, Kohortendefinitionen und Ergebnismengen, während es bereits mit dem synthetischen OMOP CDM von Eunomia vorinstalliert ist, sodass Sie den Workflow sofort erkunden können. Das gebündelte WebAPI-Backend und die PostgreSQL-Datenbank sorgen dafür, dass jede Atlas-Funktion sofort einsatzbereit ist, ohne dass ein separates Data-Warehouse-Setup erforderlich ist.
Wichtige Funktionen von OHDSI Atlas
OMOP CDM Analysen
Führen Sie Kohortendefinitionen, Charakterisierungen und populationsbasierte Studien gegen jede Datenbank aus, die in das OMOP Common Data Model V5 konvertiert wurde.
Vokabel-Explorer
Durchsuchen Sie SNOMED, RxNorm, LOINC und andere medizinische Standardvokabulare, um Konzeptmengen zu erstellen, die sich sauber über Datenquellen hinweg übersetzen lassen.
Kohorten-Builder
Definieren Sie Patientenpopulationen mit einem visuellen Builder unter Verwendung von Einschlusskriterien, Medikamentenexpositionen und Krankheitsereignissen, ohne SQL zu schreiben.
Eunomia Demodaten
Wird mit dem synthetischen OHDSI Eunomia Datensatz vorinstalliert geliefert, sodass Kohortengenerierung, Charakterisierung und Achilles-Berichte sofort funktionieren.
WebAPI-Backend
Der gebündelte Spring Boot WebAPI-Dienst stellt die vollständige OHDSI REST API für den programmatischen Zugriff von R, Python und anderen Analyse-Clients zur Verfügung.
Offener Community-Standard
Tritt einem weltweiten Netzwerk von Forschern bei, die dieselben Methoden auf über einer Milliarde Patientenakten von akademischen und Industriepartnern anwenden.
Warum Sie OHDSI Atlas auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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