OHDSI Atlas ist der offene Community-Standard für die Durchführung von Beobachtungsstudien mit patientenbezogenen Gesundheitsdaten, die in das OMOP Common Data Model konvertiert wurden. Forscher nutzen es, um Patientenkohorten zu erstellen, standardisierte medizinische Vokabulare zu erkunden, populationsbasierte Effekt-Schätzungsstudien zu entwerfen und den natürlichen Krankheitsverlauf zu charakterisieren, ohne SQL schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Atlas auf Ihrem eigenen VPS bietet volle Kontrolle über Studiendesigns, Kohortendefinitionen und Ergebnismengen, während es bereits mit dem synthetischen OMOP CDM von Eunomia vorinstalliert ist, sodass Sie den Workflow sofort erkunden können. Das gebündelte WebAPI-Backend und die PostgreSQL-Datenbank sorgen dafür, dass jede Atlas-Funktion sofort einsatzbereit ist, ohne dass ein separates Data-Warehouse-Setup erforderlich ist.