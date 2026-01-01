Pastefy ist eine selbst gehostete Pastebin-Plattform, die Entwicklern und Teams eine private, funktionsreiche Alternative zu öffentlichen Code-Sharing-Diensten bietet. Mit Syntaxhervorhebung für über 100 Programmiersprachen, Ordnerorganisation für Snippet-Sammlungen, passwortgeschützten Pastes und konfigurierbarer Ablaufzeit deckt es jedes Code-Sharing-Szenario ab, ohne sensible Inhalte an Drittanbieter-Server zu senden. Eine REST-API ermöglicht die programmatische Snippet-Erstellung aus CI-Pipelines, Editoren und Automatisierungsskripten.

Das Selbst-Hosting von Pastefy auf Ihrem VPS hält API-Schlüssel, Datenbankanmeldeinformationen, interne Konfigurationen und proprietäre Logik vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Sie eliminieren die Größen- und Ratenbeschränkungen öffentlicher Pastebin-Dienste und erhalten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Datenaufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, die den Sicherheits- und Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen.