Directus mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Headless CMS, das jede SQL-Datenbank mit automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs umschließt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Directus erstellen können
Directus ist ein flexibles, quelloffenes Headless CMS, das auf jeder SQL-Datenbank aufsetzt und sofort eine dynamische REST- und GraphQL-API zusammen mit einer intuitiven Admin-Oberfläche bereitstellt. Im Gegensatz zu CMS-Plattformen, die starre Inhaltsstrukturen vorgeben, ermöglicht Directus Ihnen, Daten genau so zu modellieren, wie Ihre Anwendung sie benötigt – und generiert dann automatisch eine vollständige API, ohne dass Code erforderlich ist.
Das Selbst-Hosting von Directus auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Inhalte, Medienressourcen und Benutzerdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie vermeiden Preismodelle pro Benutzer, API-Ratenbegrenzungen und das Risiko eines Vendor Lock-ins, während Sie die Flexibilität gewinnen, die Plattform mit benutzerdefinierten Erweiterungen, Webhooks und Integrationen zu erweitern, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.
Wichtige Funktionen von Directus
Automatisch generierte APIs
Jedes von Ihnen erstellte Datenmodell erzeugt sofort REST- und GraphQL-Endpunkte, wodurch manuelle API-Entwicklungsarbeit entfällt.
Intuitive Admin-Oberfläche
Nicht-technische Benutzer können Inhalte, Medien und strukturierte Daten über eine ausgefeilte Benutzeroberfläche verwalten, ohne Code anfassen zu müssen.
Rollenbasierte Berechtigungen
Definieren Sie detaillierte Zugriffsregeln pro Rolle, Sammlung und Feld, um genau zu steuern, wer welche Daten lesen oder schreiben kann.
Echtzeit-Abonnements
WebSocket-basierte Abonnements ermöglichen Client-Anwendungen, sofort auf Datenänderungen zu reagieren, ohne Polling.
Erweiterbare Architektur
Benutzerdefinierte Hooks, Module und Anzeigekomponenten ermöglichen es Ihnen, Directus an jeden Content-Workflow oder jede Integrationsanforderung anzupassen.
Warum Sie Directus auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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