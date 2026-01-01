Directus ist ein flexibles, quelloffenes Headless CMS, das auf jeder SQL-Datenbank aufsetzt und sofort eine dynamische REST- und GraphQL-API zusammen mit einer intuitiven Admin-Oberfläche bereitstellt. Im Gegensatz zu CMS-Plattformen, die starre Inhaltsstrukturen vorgeben, ermöglicht Directus Ihnen, Daten genau so zu modellieren, wie Ihre Anwendung sie benötigt – und generiert dann automatisch eine vollständige API, ohne dass Code erforderlich ist.

Das Selbst-Hosting von Directus auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Inhalte, Medienressourcen und Benutzerdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie vermeiden Preismodelle pro Benutzer, API-Ratenbegrenzungen und das Risiko eines Vendor Lock-ins, während Sie die Flexibilität gewinnen, die Plattform mit benutzerdefinierten Erweiterungen, Webhooks und Integrationen zu erweitern, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.